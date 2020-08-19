縣府教育處長羅德水（右）接下請願書，強調將成立跨局處專案小組，尋求可行的解決辦法。（李金生攝）

金門有4個4兄弟姐妹因為雙親的特殊認知和理念，10年來從未入學上過1天課，縣家扶中心社工員今（18）日赴縣府請願，希望協助解決這個陳年老案，給他們1個接受學校全方位教育的機會。教育處回應將成立跨局處專案小組，尋求可行的因應對策。

金門家扶中心主任李桂平指出，這4名兄弟姐妹因為雙親的特殊理念，11年前即以個人實驗教育「在家自學」的理由，一直不讓他們到學校就讀，10年來包括鄉鎮強制入學委員會和縣府教育處均束手無策，形同家長禁錮子女的不當作法教人憂心。

李桂平說，4兄妹若正常入學，長子今年應就讀高二，最小的妹妹也已小二，但只因家長偏執的想法與一意孤行，斷送他們到學校學習和成長的機會，自己也未能善盡指導和關注他們未來社會化的需求。

家扶中心指出，依據相關法令規定，即使辦理個人實驗教育，即在家自學者，也應向縣市主管機關提出申請，並經審議通過始可。但本案家長並未照辦，希望縣府拿出公權力依法處理，以免愈拖愈久，對他們回到學校系統更加困難。

縣府也說明，接受國民教育是人民之基本權利義務，縣府將盡快成立跨局處專案小組，由教育處、社會處、警察局、鄉鎮公所強迫入學委員會及學校等相關單位，進行系統性介入，希望能早日解決問題。

教育處長羅德水表示，本案自2009年通報以來，縣府不斷進行家庭訪視，家長也一直抗拒，認為學校教學和學歷無用，只給孩子讀論語、四書五經類，根本無法做到全面性教育，縣府雖始終持續關注，但也只能小心處理。

縣府強調，教育處10年來未曾放棄努力，只盼望其中2名還在9年國教規範內的子女，能有「入學」的一天。

(中時 )