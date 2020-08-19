陸媒報導，台灣歌手周杰倫控告廈門一家網紅餐廳事件引發關注。這家以周杰倫為主題的餐廳，不僅掛滿周杰倫的海報，連菜單都是以周杰倫歌曲命名。

新京報報導，據大陸工商查詢平台「企查查」顯示，8月18日，涉事的「廈門J大俠」經營主體廈門市無與倫比餐飲管理有限公司新增一條開庭公告資訊，該案原告為周杰倫，案由為肖像權糾紛。

原告指出，被告無與倫比公司是廈門市J大俠中華料理餐廳的實際經營者，在未取得周杰倫合法授權的情況下，在其經營場所的裝潢陳設、行銷宣傳，以及產品包裝上公開使用周杰倫的肖像、姓名。

被告辯稱，周杰倫授權「J大俠中華料理」有權在餐廳內部裝潢設計，以及對外行銷宣傳上使用其肖像、姓名權，被告通過加盟「J大俠中華料理」餐飲，獲得使用周杰倫肖像、姓名的權利，被告並不存在侵權的情形等。目前，該案正在進一步審理中。

對於此事，8月19日，J大俠官方微博聲明回應稱，2017年3月10日，廈門市無與倫比餐飲管理有限公司與北京魔天倫餐飲管理有限公司簽訂協議後，北京魔天倫餐飲管理有限公司開具授權證明書。

協議書中約定無與倫比公司成為魔天倫公司加盟商，有權使用魔天倫公司包括「J大俠」商標在內的相關智慧財產權及周杰倫肖像、姓名使用權；應按魔天倫公司的風格元素進行設計裝修；魔天倫公司在加盟期間給予無與倫比公司經營支持，包含周杰倫的相關產品。

聲明指出，2017年7月2日，位於廈門世茂海峽大廈的J大俠中華料理廈門店正式開業，周杰倫及其合作夥伴方文山均透過影片方式表示祝賀。不過，2019年1月14日，周杰倫的代理律師向魔天倫公司和無與倫比公司寄送律師函，稱「J大俠中華料理」涉及侵犯周杰倫肖像、姓名及作品等權利，要求魔天倫公司和無與倫比公司停止侵權行為。

廈門店也收到該律師事務所發來的通知，並全面配合整改。2019年12月，得知被周杰倫正式提告，而提告的資料證據正是在得知授權被收回並且配合整改之前的影片及圖片資料。

聲明表示，如今事已至此，無法探究杰威爾音樂有限公司與北京魔天倫公司之間究竟是發生什麼事，導致授權如此突然的被收回。

企查查顯示，廈門市無與倫比餐飲管理有限公司成立於2017年3月，註冊資本人民幣10萬元，法定代表人為林濤，公司經營範圍包括正餐服務；酒、飲料及茶葉類預包裝食品零售等。該公司第一大股東為王豐色，持股60％，第二大股東為泉州衍森創業投資有限責任公司，持股40％。

(工商 )