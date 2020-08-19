新北市勞工局22日將在板橋車站地下1樓大廳，舉辦「愛漫中秋庇護獻禮」中秋特賣會。（新北市勞工局提供／許哲瑗新北傳真）

月餅禮盒、手工餅乾和蛋捲應有盡有。（新北市勞工局提供／許哲瑗新北傳真）

新冠疫情延燒數月，衝擊庇護工場銷售量，新北市勞工局22日（周六）將在板橋車站地下1樓大廳，舉辦「愛漫中秋庇護獻禮」中秋特賣會，邀集16家庇護工場販售秋節好禮，新北市長侯友宜與藝人黃子佼將攜手到場，邀請民眾獻愛給身障與弱勢團體，度過溫馨熱鬧中秋節。

新北市勞工局表示，新北市共有26家庇護工場，受疫情影響生意不如往年，尤其近期不少大型活動紛紛停辦，烘焙類的麵包禮盒、手工餅乾等產品，業績下滑約3成，新北市每年中秋節前1個月舉辦庇護工場特賣會，今年特別邀請黃子佼到場推銷，盼藉由特賣活動刺激買氣，幫助弱勢團體度過難關。

「月餅禮盒、手工餅乾和蛋捲應有盡有！」勞工局身障就業輔導科長盧志銘介紹，特賣會當天邀集16家庇護工場共襄盛舉，販售各式限量中秋禮餅，當天也搭配多項優惠，除了消費就可領取可愛造型汽球外，單筆滿200元即可憑發票或收據，兌換50元現金券；此外消費滿299元還可現場參加轉轉樂遊戲，獎品包括百元現金券及眾多新北庇護好禮。

盧志銘指出，若當天無法到場的民眾，也可透過庇護工場網路商城訂購，讓民眾在中秋佳節「買好買滿」，也能給予庇護工場鼓勵。

(中時 )