立法院內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍，原排定明天赴東沙島考察，由於外傳中共解放軍8月將在南海軍演，模擬奪取東沙島，今早國防部告知作業不及，臨時喊卡。陳玉珍對此表示，此次考察行程和往例一樣，提前6天發公文通知，為何時代進步但審查效率卻變低，質疑「中間有看不到的手，彷彿有無形因素參雜其中」。
陳玉珍下午受訪說，立法院內政委員會上午收到海洋委員會的公文指出，有關於立委申請赴東沙島進行考察事宜，經國防部空軍司令部審查，考量區域情勢影響，以及地屬重要軍事管制區戰備安全等因素，建請改以機密考察方式進行。但有關申請考察時間急迫作業不及，無法如期完成審查及完備作業程序。
陳玉珍列舉過往赴東沙島考察行程，指往例都是在考察前6天發公文，如民進黨立委王定宇前年5月24日，因應中共在南海武力擴張，率團考察東沙島防務及慰勞官兵，也是在5月18日發文，這次她也是給予6天緩衝，14日發文，20日出發。
陳玉珍表示，過去立委率團考察東沙島，都不是機密行程，可以帶助理前往，但這次為了配合國防部建議以機密方式考察，不僅沒有帶助理、媒體，隨團的立委也都有簽保密協議書。
陳玉珍質疑，然而國防部卻以作業不及，無法如期完成審查為由喊卡考察行程，時代進步但審查效率卻變低，「若不想讓立委去就明講，不要找很多理由」。她說，若是因為情勢緊張而駁回，但上次王定宇也是因應中共在南海武力擴張排定考察，而且17日剛有一批大學生參加完東沙生態體驗營，顯然是技術性干擾，沒有道理。
陳玉珍指出，行政機關准駁事情不應該恣意妄為，應有標準流程與做法，不能說以前可以，現在卻稱作業不及不可以，此次考察按照往例辦理卻得到不一樣答案，令她覺得中間有看不到的手，彷彿有無形因素參雜其中。
(中時 )
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