國防部今天以作業不及為由，駁回東沙島考察。（趙婉淳攝）

國民黨立委陳玉珍列舉過往都是考察前6天發公文告知。（趙婉淳攝）

國民黨立委陳玉珍列舉過往都是考察前6天發公文告知。（趙婉淳攝）

國民黨立委陳玉珍列舉過往都是考察前6天發公文告知。（趙婉淳攝）

外界質疑是因為情勢緊張而取消考察，國民黨立委陳玉珍舉前年民進黨立委王定宇也是因應南海情勢緊張為由，排定東沙島考察。（趙婉淳攝）

立法院內政委員會召委、國民黨立委陳玉珍，原排定明天赴東沙島考察，由於外傳中共解放軍8月將在南海軍演，模擬奪取東沙島，今早國防部告知作業不及，臨時喊卡。陳玉珍對此表示，此次考察行程和往例一樣，提前6天發公文通知，為何時代進步但審查效率卻變低，質疑「中間有看不到的手，彷彿有無形因素參雜其中」。

陳玉珍下午受訪說，立法院內政委員會上午收到海洋委員會的公文指出，有關於立委申請赴東沙島進行考察事宜，經國防部空軍司令部審查，考量區域情勢影響，以及地屬重要軍事管制區戰備安全等因素，建請改以機密考察方式進行。但有關申請考察時間急迫作業不及，無法如期完成審查及完備作業程序。

陳玉珍列舉過往赴東沙島考察行程，指往例都是在考察前6天發公文，如民進黨立委王定宇前年5月24日，因應中共在南海武力擴張，率團考察東沙島防務及慰勞官兵，也是在5月18日發文，這次她也是給予6天緩衝，14日發文，20日出發。

陳玉珍表示，過去立委率團考察東沙島，都不是機密行程，可以帶助理前往，但這次為了配合國防部建議以機密方式考察，不僅沒有帶助理、媒體，隨團的立委也都有簽保密協議書。

陳玉珍質疑，然而國防部卻以作業不及，無法如期完成審查為由喊卡考察行程，時代進步但審查效率卻變低，「若不想讓立委去就明講，不要找很多理由」。她說，若是因為情勢緊張而駁回，但上次王定宇也是因應中共在南海武力擴張排定考察，而且17日剛有一批大學生參加完東沙生態體驗營，顯然是技術性干擾，沒有道理。

陳玉珍指出，行政機關准駁事情不應該恣意妄為，應有標準流程與做法，不能說以前可以，現在卻稱作業不及不可以，此次考察按照往例辦理卻得到不一樣答案，令她覺得中間有看不到的手，彷彿有無形因素參雜其中。

(中時 )