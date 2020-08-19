新金寶集團旗下自有品牌新世代機器人暨人工智慧公司（簡稱「新世代機器人」）今（19）日參與「2020台灣機器人與智慧自動化展」，展出研發多年的AI智慧機器人以及因應新冠肺炎防疫需求發展出一系列的解決方案。

新世代機器人偕同經銷商經緯航太，在為期四天的展期中，展出了會呈現以具有自主導航功能的智慧運輸機器人，造型輕巧靈活卻能執行高達100公斤搬運任務，更因通過歐盟EN60601醫療設備認證，在防疫期間透過整合不同上層防疫套件可立即導入成為消毒機器人； 如加壓噴灑套件，即可設定路經讓機器人自己進行消毒液噴灑。如整合紫外線殺菌模組，採用通過CE, UL及CSA認證的UVC燈管，無汞無臭氧先進設計，以自主移動的方式抵達特定場域如手術室或病房進行滅菌，達到防疫零死角。

以服務型機器人外型設計開發的AI Kiosk也首度在台展出，運用高感度的溫測模組及自動乾洗手，可以快速的部署在主要的出入口執行體溫量測及手部消毒。透過機器人配置在疫情期間全力把關，可有效降低人力需求及減少人員暴露在近距離接觸的傳染風險。

現場並展出結合機械手臂的智慧運輸機器人，把兩套獨立的系統整合並利用自主移動的方式回饋即時位置訊息以啟動手臂的運作。多模組搭配設計，可針對場域進行調配，搭載條碼掃描器後可協助進行庫存盤點，滿足工業4.0自動化的需求。

新世代機器人暨人工智慧公司係新金寶集團於2017年成立的自有品牌，主要專注於機器人和AI人工智慧開發，提供最專業的機器製造及系統軟硬體之全面整合服務，包含整合型服務機器人、搬運機器人、教育陪伴型機器人、智慧語音助理及生理量測設備，具備整體解決方案能力、內部開發和生產、實際場域應用佈署經驗及全球運營的四大核心能力。

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