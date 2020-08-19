不想情人節禮物踩雷？台北富邦銀行讓您禮物自己選！北富銀今年化身愛的神燈精靈，幫你實現七夕禮物願望，8/21前成為北富銀LINE官方帳號好友，即可參加七夕禮物許願池票選，除了有機會獲贈LINE POINTS點數外，還有機會將人氣No.1的禮物帶回家（截至8/18以Daniel Wellington對錶票數最高）！

此外，今年為了讓這份愛發揮更大的影響力，北富銀8/21、8/24~8/25特地於台北金融大樓舉辦「Just Light Up．賞仙星做公益」活動，現場備有網美最愛的仙女燈海，以及牛郎星、織女星2台夾娃娃機，只要單次投入100元就有機會贏得「LINE POINTS點數1,000點」十倍券驚喜大獎、LINE周邊小物等精美好禮，活動所得將全數捐助弱勢學童就學相關計劃，讓情人節不止歌頌愛情，更讓人間倍加有情！

七夕情人節為農曆七月的重要節慶，北富銀LINE官方帳號特地打造線上許願池，讓每個人都能在防疫新生活運動中歡喜度七夕。8/21前加入LINE官方帳號，且成功綁定個人化服務，就有機會獲得LINE POINTS點數20點，亦可票選七夕禮物，得票最高的選項將成為「相邀更甜蜜 LINE搖過七夕」活動首獎，凡8/23~8/25綁定北富銀LINE官方帳號個人化服務，可獲得搖一搖的抽獎機會，有機會將首獎帶回家；若於活動期間將訊息分享給好友，且好友也成功綁定個人化服務，可再獲得一次抽獎機會。

不僅如此，北富銀LINE官方帳號於七夕前夕與人氣貼圖創作者「柴語錄」合作推出16張「有點黏又不會太黏」的貼圖，以朋友、戀人間常見的對話與互動，展現平凡的幸福，其中J客與Millie隱藏多時的祕密也在這次貼圖中意外爆料，歡迎大家8/25準時下載，即時揭密！ 北富銀表示，在全球疫情仍充滿不確定性的氛圍下，北富銀秉持正向的力量，希冀透過七夕特別企劃傳遞幸福感，同時也鼓勵延續這份愛與感動，號召客戶、員工以行動支持百元公益，集合眾人之力為弱勢學童一圓就學夢。此次「Just Light Up．賞仙星做公益」活動全數所得將捐給富邦慈善基金會「用愛心做朋友」專案，此專案迄今已幫助超過24萬位弱勢學童，為孩子們的未來點亮希望。

今年「Just Light Up．賞仙星做公益」活動現場很唯美夢幻，走進北富銀台北金融大樓（地址：台北市仁愛路四段169號），映入眼簾的是五彩繽紛氣球牆，上面有首度亮相的牛郎J客、織女Millie，向大家祝福七夕情人節快樂，而一顆顆粉嫩的氣球彷彿情人充滿魅力的呢喃，讓人備感甜蜜與愛意。中庭則以當今IG最火紅、網美拍照必備的仙女燈海及蓬軟白雲營造牛郎織女一年一會的浪漫，一旦夜幕低垂，那一片幻化成夜空般閃爍著星光，格外美麗。活動期間除了可夾娃娃響應百元公益，與活動背板合影、上傳照片至鮮富邦FB或個人IG，並標註「#富邦Just Light Up 賞仙星做公益」可參加抽獎，有機會獲得獨家的J卡娃娃或達摩行動電源！

另外8/25七夕當天特別邀請榮獲總統教育獎的唐寶寶紀芃逢，至北富銀安和分行演奏《甜蜜蜜》等知名歌曲，他雖有先天限制但仍努力不懈學陶笛，考取8縣市的街頭藝人證照，當天他將以動人的旋律歌頌愛情，與大眾分享生命的美好樂章。

(工商 )