麥當勞先前就有多次調整菜單的紀錄，許多產品就這樣消失在台灣，讓許多人都相當懷念，而在14日麥當勞宣布將再次調整菜單時，就有網友在PTT發文，想問問大家有沒有什麼產品，會希望可以重新上架。

先前麥當勞表示，為提供消費者更多元且超值的美味餐點選擇，台灣麥當勞將自8月26日起，調整部分菜單內容，將取消販賣「超值全餐」主餐的千島黃金蝦堡、安格斯黑牛堡、「1+1=$50銅板輕鬆點」紅區：美式辣味香鷄堡、搖搖樂鷄球、「McCafé」與其他飲料：百香果檸檬冰沙、中杯熱奶茶、「Happy Meal」：一口咬麥麥鷄。

因此也讓許多網友感到可惜，就有人在PTT發文詢問，「最近麥當當下架了一些產品，那有沒有什麼東西你會希望，它重新上架供應的呢？」其中原PO最希望「黑堡」能夠重出江湖。

此外最多網友點名的就是奶昔，當初在麥當勞剛進住台灣時，奶昔就是菜單當中的元老，不過2016年，麥當勞提到因為銷售不如預期加上機器設備老化、故障，因此在當年11月9日時全面停售。

此外許多網友也提到許多經典餐點，希望麥當勞官方能夠聽到大家的聲音，其中包含「搖搖薯條」、「彩虹冰淇淋」、「板烤雞腿堡」、「草莓聖代」、「照燒豬肉堡」、「焦糖奶茶」、「熱可可」等等，都有許多粉絲希望能夠再次品嚐。

(中時新聞網)