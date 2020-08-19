真的恐怖，膽小者別看！今天（19日）是農曆7月1日「鬼門開」的日子，配合鬼月氣氛，《靈異公社》社員們也紛紛分享靈異照片，張張精彩、張張恐怖，膽小的人千萬不要輕易嘗試。一名自稱有靈異體質的社員分享替老爸燒紙錢的照片，表示「眼力好的可以看見3個」，更直說是「2個人影和1顆人頭」。這張照片引爆社員議論，有人說「我看不見」，卻也有人「哇，好清楚」。

一名網友在臉書《靈異公社》分享照片並發文表示，「我本身看得見陰的東西，但是前提之下是我會當作看不見。」，但這次是我故意要把這個影像故意拍下來的，因為是我自己老爸，在往生第四天燒庫錢的時候看見他們從地下浮上來往火堆走的時候，趕緊拿手機拍下來」。

「當時火堆火突然往上捲的大概5到10秒左右，這兩個人帶著我老爸又往地下沉下去火堆也恢復正常」。原PO更明白提示，「眼力好的可以看見三個，不然你只會看見一個（圖一共兩個人身影、一顆人頭這樣提示夠清楚了吧）。」

不過網友們顯然「眼力」大不相同，有人回應：「在哪裡」、「我眼拙，有看沒有懂」、「什麼都沒有」、「我頭好暈」、「頭有點痛，找不到在哪」、「還沒打開頭就痛了」。

卻也有人回「有，我們家全看到了」、「人頭影像超清楚的˙火中也有一個形」、「哎呀，我居然都看到了」、「還蠻明顯的」。

更有人搞笑說「這三個通通報衛生局 沒隔離14天就跑出來」、「所以你老爸帶兩個小弟來領哦」、「我看到4個 剛好可以湊一桌麻將⋯」、「用相機的人臉辨識」。

(中時新聞網)