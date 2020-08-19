台灣上銀科技為機器手臂世界第一大廠，13日與泰山高中簽訂產學聯盟啟動儀式，上銀科技總裁卓文財表示，公司對自動化科技人才求才若渴，泰山高中教育成果有目共睹，盼透過產學聯盟教育，讓技術更加落實。

泰山高中表示，上銀科技股份有限公司HIWIN，目前為世界第二大滾珠螺桿製造商、機器手臂第一大廠，公司致力於培育機器人與自動化工程技術人才，公司內部鼓勵考取自動化工程師證照，對外還辦理上銀智慧機器手臂競賽，在推動工業自動化人才努力不遺餘力。

泰山高中指出，新北教育局推出「創新教育加速器」計畫，泰山高中以「當工業4.0遇上人工智慧–智慧機械人才培育」，讓電子科與機械科跨域學習，培養學生具備工業物聯網與機器人專案實務技能，打造未來Π型人才。

泰山高中表示，龍華科大在今年申請為合格機器人工程師檢定合格場域，龍華科大場域與上銀科技的兩邊技術協助教學合作下，使泰山高中電子科與機械科更具實務性及創意性的專題研究，如今三方都有互相合作關係，相信未來可以在自動化推動上可以更順遂。

(中時 )