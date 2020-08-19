基隆市青溪總會長兼基隆市議員張耿輝於大會中致詞，並感謝基隆市榮民服務處熱烈參與。（基隆市榮服處提供／張穎齊基隆傳真）

基隆市青溪總會舉辦第10屆第2次會員大會，會長兼基隆市議員張耿輝與基隆市榮民服務處副處長李建學等人均出席，張耿輝表示，為響應「防疫新生活」，「青溪人」前往廠區慰問支援產線的後備弟兄的辛勞，感謝「口罩國家隊」努力擴增口罩供應全國所需，他會積極增進退伍軍人福祉，共創美好未來。

張耿輝表示，因受到新冠肺炎疫情影響，大會延到此時舉行，但仍感謝青溪夥伴們熱情出席參與，並全力支持會務推展，疫情期間更持續關注社會並以防疫為前提推動各項公益活動，共同在疫情時期築起防線抗「疫」打贏這場艱困的防疫戰爭。

張耿輝說，後疫情階段仍不可輕忽，除配合推展產業、經濟復甦等各項新政策，同時秉持「青溪人」服務後備袍澤、凝聚後備向心、共創祥和社會以及支持後備動員、協力全民國防的宗旨，持續為國家與社會貢獻一己心力；此外，特別感謝北部青溪總會辦公室簡主任轉頒總會的慰問金5000元，給予基隆市青溪總會鼓勵與支持。

李建學指出，除表彰退伍軍人保家衛國的成就外，並服務區內的退伍軍人社團爭取會員權益，會經常利用各種管道及時機，共同討論關注議題，協助榮服處宣導相關福利政策、推動各項服務工作；榮服處也積極透過與退伍軍人社團的連結，有效達成雙向溝通與交流，未來將推動更多元創新的服務內容。

(中時 )