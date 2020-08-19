華府與北京近期正因疫情、香港問題與科技戰而關係陷入齟齬，唯獨貿易是少數波及較輕的領域，但雙方原訂於15日舉行的美中第一階段貿易協議評估會議遭川普政府取消，尚未確定新的會議日期。對此，川普表示是他要求取消該會議，並以北京處理疫情很糟糕為由，表示「現在不想和大陸談判」。

據《南華早報》（South China Morning Post），川普在亞利桑那州育馬（Yuma）選舉造勢活動中表示，是他取消了最近的第一階段貿易協議評估會議，並稱「北京處理疫情很糟糕」。正值大選之際，川普加強火力猛批大陸必須負起讓全球疫情變得「不可想像」的責任，近期多次稱新冠病毒為「中國病毒」。至於被是否會退出美中貿易協議時，他則表示「我們會再看看發生什麼事」。

原本在15日舉行的第一階段貿易協議評估會議中，美中雙方將回顧自簽署的6個月以來的協議進展，副總理劉鶴將於美方貿易談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與梅努欽舉行視訊會談。

川普在發表此次言論的前一天，才剛讚揚大陸購買大批美國農產品，而總統的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）也表示，美中貿易協議正在上軌中，不過他仍批評北京正與民主黨們合作，有意要讓川普在大選中出局。

美中今年1月在全球期盼之下，簽署第一階段貿易協議，長達1年多的貿易戰終於暫時告一段落，其中大陸未來兩年增加進口2000億美元美國貨品，而製造業商品為最大宗，為750億美元。

(中時新聞網)