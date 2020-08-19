新冠肺炎病毒疫情肆虐，已改變全球生活型態，為世界帶來全方面的恐懼。LINE WEBTOON 今（19）日宣佈鬼月特輯，以新冠肺炎病毒疫情肆虐全世界帶來的衝擊影響為概念，推出今年的鬼月驚嚇《鬼疫十年・動態特輯》，即日起至今（2020）年8月26日止，每晚10時驚夏上線，為使劇情更有張力，今年特輯邀請4位創作者構思8集故事，並加入動態效果與音效，聯手打造沉浸式恐怖體驗，期望為讀者帶來涼到心坎裡的消暑氛圍，連載期間推出限定好康活動，讀者完成指定任務就有機會獲得LINE POINTS 6點、LINE WEBTOON回饋型代幣等好禮！

LINE WEBTOON表示，每年讀者們最期待的鬼月特輯都根據當年度社會議題來規劃不同主題，以挑戰讀者的五感震撼，今年全球的關注焦點是新冠肺炎疫情，LINE WEBTOON與創作者以此為緣起，策劃出充滿人性現實挑戰的鬼話元素，除了恐怖更發人省思！

本次特輯創作者陣容堅強，包含幾乎不缺席、想到鬼月特輯就第一個想到的鬼王阿慢與驚悚大師 Pony，以及再度挑戰鬼月特輯，期待帶來反差感的情愛浪漫風創作者就就貓，還有今年剛加入 LINE WEBTOON 陣容，擅長打造懸疑氛圍並挑戰恐怖極限的黃踹共4位創作者，將為讀者帶來8集各具風格的疫情相關恐怖故事，兼具人性考驗、鬼怪驚悚、懸疑恐怖的內容供讀者細細品嘗。因應讀者反應每年鬼月特別篇總讓人意猶未盡，希望內容能更多更豐富，讓恐懼感爆棚，這次的邀稿特別設計為中長篇幅，每篇故事分為兩集出刊，並加上恐怖的特效與聲光動畫，準備要讓讀者嚇的不要不要。

疫情失控的世界 無界線各地上演 帶來透心涼的恐懼

今年的鬼月特輯以疫情蔓延已10年故事軸線來開啟一個又一個的恐怖故事，刺激讀者心靈：開場故事是驚悚大師Pony的《困獸》，敘述啞笑病毒肆虐全球且不斷變型，甚至在人類腹部還長出狗腿！而這強烈侵略性的變型病毒持續攻擊人類，主角能安全躲過，救出心愛的人嗎？鬼王阿慢打造的《掩瞞的真相》述說著世界各地失控的疫情，帶來各國的邊境管制，讓人為求生存進行越境大逃殺，比疫情更可怕的失控場面正在各地恐怖上演著；就就貓的《醫情》說著疫情蔓延的陰暗醫院走廊盡頭，男主角尋找著女主角的身影，卻看見許多呈現詭異表情的病患，急於逃離驚醒發現是場惡夢，但弔詭的氣氛卻讓他漸漸憶起真相；疫情蔓延之際，黃踹的《歸鄉路》主角搭乘撤僑班機遭遇歧視與攻擊，歷經重重困難終於抵達機場卻因意外而被隔離。對家鄉和家人的思念，成為支撐自己回家的動力，卻發現一切已和記憶中的模樣不再相同。四段詭異故事，預計為讀者帶來從頭到尾的透心涼！

鬼月特輯第一篇以Pony的《困獸》打頭陣，敘述啞笑病毒肆虐全球且不斷變型（圖／LINE WEBTOON提供）

阿慢的《掩瞞的真相》描繪失控的疫情使人為求生存，進行越國境大逃殺的故事（圖／LINE WEBTOON提供）

有別於平常浪漫風格，就就貓在《醫情》描述男主角在陰森詭異的醫院裡經歷的不尋常真相（圖／LINE WEBTOON提供）

黃踹的《歸鄉路》述說男主角經歷萬劫搭機返鄉，卻發現故鄉一切已和記憶中的模樣不再相同（圖／LINE WEBTOON提供）

挑戰鬼月新尺度 奇奇怪怪經典篇章《整容液》電影版9月18日上映

繼《與神同行》之後，預計於今年9月18日上映的動畫電影《整容液》是在LINE WEBTOON連載作品中，又一部翻拍成電影的作品，取材於在平台已連載6年的《奇奇怪怪》作品中最受歡迎之一的短篇故事《整容液》，有別於傳統恐怖故事，探討顏值至上的社會議題，敘述著長相飽受歧視的女主角為了讓自己變得更受歡迎，不計代價買入了美容商品整容液而改變樣貌，成為受歡迎的人之後卻所發生一連串驚悚的故事！《奇奇怪怪》創作者吳城垈為韓國恐怖劇情代表漫畫家，創作內容多以短篇漫畫集為主，其中最具代表性、並在網路上引發熱烈話題的短篇《整容液》、《妻子的記憶》等皆收錄於《奇奇怪怪》當中，這部作品腦洞大開、難以預測的詭譎劇情，經常成為讀者與網路討論的內容，是恐怖類型漫畫榜首的常勝軍！

看漫畫還能拿好康 還不快來點點愛心抽大獎

《鬼疫十年・動態特輯》將於連載期間推出限定好康活動，讀者完成指定任務就有機會獲得 LINE POINTS 6點、LINE WEBTOON 回饋型代幣 5枚！活動詳情如下：

活動名稱：《鬼疫十年・動態特輯》

活動時程：2020/8/19(三) 10:00 – 2020/8/26 (三)10:00, 共8天

活動方式：須安裝LINE WEBTOON App並登入LINE帳號，並完成以下任務：

任務一： 觀看⟪鬼疫十年・動態特輯⟫，按滿任7顆愛心

任務二 ：於⟪奇奇怪怪⟫、⟪迎死tagram⟫、⟪生日劫⟫、⟪蘭若怪談⟫指定話次按8顆愛心

獎項：

LINE POINTS 6點 *15,000份 (首15,000名完成任務者才具備獲獎資格，數量有限)

LINE WEBTOON回饋型代幣 5枚 * 1,000份

(科技)