證交所表示，盤中零股交易自今（109）年10月26日起實施，投資人進行盤中零股交易下單採電子交易方式委託（但專業機構投資人不在此限），預收款券方式與普通交易相同。

另外，零股不得進行融資融券及借券賣出等交易，零股交易申報及成交之股票價格均不作為當日之開盤、收盤價格，亦不作為最高、最低行情之紀錄依據。

(工商 )