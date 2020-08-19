盤中零股交易不可融資融券及借券 16:002020/08/19 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，盤中零股交易自今（109）年10月26日起實施，投資人進行盤中零股交易下單採電子交易方式委託（但專業機構投資人不在此限），預收款券方式與普通交易相同。 另外，零股不得進行融資融券及借券賣出等交易，零股交易申報及成交之股票價格均不作為當日之開盤、收盤價格，亦不作為最高、最低行情之紀錄依據。 (工商 ) #盤中零股交易 #融資融券 #不作為 #不在此限 #借券 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬深兩市開跌 港股因颱風取消早盤交易 10:392020/08/19 財經 美又祭華為禁令 台股萬三再摔跤 04:102020/08/19 證券．權證 螞蟻集團港股IPO 本月遞件 04:102020/08/19 全球財經 滬深兩市半日均收跌 港股下午1時30分恢復交易 12:052020/08/19 財經 線上教育火熱 行業融資翻倍 04:102020/08/19 兩岸藝文 陸股旺 大中華基金績效閃亮 04:102020/08/19 投資理財 股價指數期貨贏家專欄－美科技股 可望續創高峰 04:102020/08/19 證券．權證 富蘭克林華美：大陸A股 動態定投術布局 04:102020/08/19 產業特刊 三低股抗跌 吸金力道猛 04:102020/08/19 證券．權證 四驅動力齊發 A股基金點火 04:102020/08/19 投資理財 財經熱門新聞 聯發科好日子沒了 華為概念股殺聲隆隆 下個受惠者浮現 - 財經 川普「毀滅核彈」殺華為 美媒爆北京恐出手報復 - 財經 新台幣強勢 美元保單即將恢復正成長 - 財經 - 工商 可成退出蘋果手機鏈 - 財經要聞 - 工商時報 錯殺聯發科？外資急護航 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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