根據投信投顧公會統計，7月份投信基金定期定額扣款金額及筆數連四個月回升，來到45.65億、77.4萬筆。32家有定期定額業務的投信公司，統一投信多檔基金績效亮麗，加上推出日日扣搭配終身零手續費優惠，吸引投資人踴躍申購，7月扣款金額6.7億元、扣款筆數11.5萬筆，已連續五個月創新高，市占率15％，蟬聯業界冠軍。

7月扣款金額較前月成長超過千萬元的基金，總共有14檔，統一投信就占四檔，包括統一台灣動力基金、統一全球智聯網AIoT基金、統一強漢基金及統一全球新科技基金；後面兩檔基金，在大中華及全球一般股票型類別，扣款金額都是位居第一。

統一全球新科技基金今年在激烈波動行情中，績效特別出色，各期間報酬率都大幅超前，單筆投資一年的報酬率高達63.52%，相對的，同類型基金平均只有10.85％。定期定額一年期報酬率47.20％、三年報酬率61.33％，也很亮麗，遠勝過同類群組平均的11.13％、12.45％。

這檔基金投資策略著眼長線趨勢產業，尋找具新產品題材、技術領先、市佔優勢的潛力股，以及具結構改變機會的企業，精選25至30檔優質股。目前主要聚焦三大區域，美國擅長創新研發，大中華在硬體製造具成本優勢，日本在自動化、精密機械技術領先，依其各自競爭優勢擇股，掌握行業景氣與業績成長脈動，提升投資效率。

截至7月底，統一全球新科技基金前五大持股為AMD（超微半導體）、NVIDIA（輝達）、TESLA（特斯拉）、AMAZON（亞馬遜）、ZSCALER，皆是行業裡的領導廠商，核心業務主要是半導體晶片設計、電動車、電商與雲端服務、人工智慧等。

展望行情，統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，全球科技股仍以美股為風向，自企業財報發布這一個月來，部份累積漲幅已大的科技成長股有利多不漲態勢，另一方面，市場期待新冠肺炎疫苗可望提早上市，受疫情重創的復工概念股有獲利調升機會，資金逢低進駐。類股輪動格局下，美股指數仍有上漲機會，但需留意美國大選等議題帶來市場波動，投資應更聚焦於個股獲利成長動能與估值調整。

(工商 )