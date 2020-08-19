國民黨立委萬美玲下午舉行「我國嬰幼兒照顧政策-準公共化幼兒園暨育兒津貼檢討」公聽會，會中聚焦蔡總統去年提出的育兒津貼從2500元倍增為5000元。主責的衛福部社家署表示，未來4年育兒津貼會逐步調增。但立委林奕華不滿，要求「明年新學年度就要到位」；多個幼教團體也要求，明年起5000元的育兒津貼就要「一步到位」。

蔡總統去年底競選時喊出未來4年，將把每個月2500元的育兒津貼加倍至5000元，第2胎再加發1000元，但相關政見至今未有下文。包括教育部次長林騰蛟、國教署長彭富源、衛福部社家署長簡慧娟下午都出席這場公聽會，與全國各縣市家長團體代表與幼教相關產、學界的團體代表就相關議題交換意見。

萬美玲指出，蔡總統在選前提出「0-6歲國家一起養」政策，但選後至今卻還未兌現，召開這場公聽會的主要目的，除了希望能廣納各方的心聲與建議，也是為了督促政府能儘快落實這項政策。

簡慧娟表示，蔡總統提出0-6歲國家跟你一起養的競選政見，所以「未來4年育兒津貼會逐步調增」，蔡總統也提出第2名子女就加碼1000元，相關政見衛福部會邀請相關單位研議規劃，整體檢討我國少子女計畫，而相關經費及涉及層面問題，衛福部正跟相關單位討論中，政院也會邀集相關單位討論，這方面會「積極努力」。

出席公聽會的立委林奕華表示，去年蔡總統承諾要把2500元變成5000元，但都聽到官員說要「逐年到位」，這是非常有學問、但一般民眾聽不懂的說法，何謂逐年到位，這就是「空話」。大家都想要聽到具體的說法，蔡總統既然政見提出了，就要一步到位，否則萬一政見跳票要跟誰去申冤，她要求5000元育兒津貼「明年新學年度就要到位。

中華民國幼教聯合總會長洪懿聲表示，日本跟台灣一樣是少子化國家，日本從2020年4月實施幼教無償化，範圍涵蓋全國公私立保育園， 不像台灣只是選擇性的準公共化幼兒園，日本政府補助每位孩子每月7200元台幣，若有課後延托，再補助11300日元，合計每月補助加上課後延托約等於10360台幣。

他說，反觀台灣，2018年開始實施準公共化幼兒園，各縣市實施情況不同，台北、新北、新竹、台中加入的比例讓家長很失望，因找不到準公共化的學校，而未進入準公共化體系的家長，只能領到2500元育兒津貼，對比日本10360元的津貼照顧，我們到底還能為孩子做些什麼，他希望蔡總統落實育兒津貼加倍到5000元能一步到位；另有多個幼教團體代表，則呼籲明年元旦，育兒津貼倍增的政見就應該上路。

(中時 )