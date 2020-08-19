由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的《天堂》，迎接開服20週年將更新為全新版本《天堂月免REMASTERED》）（以下簡稱《天堂月免Ｒ》），事前登錄活動於上週12日開跑，引發玩家熱烈響應。今(19)日開放預先創角活動，完成創角可取得最強BUFF道具「死亡騎士碑石」的進化素材「心靈之石」，加碼再送出「龍之鑽石(刻印)」*500；官方同步公開首波「自由轉職」活動資訊，全職業免費，轉職新職業「劍士」可再領取「龍之鑽石(刻印)」*1000，號召各位勇士一起登錄創角、體驗全新版本、領取豐富獎勵！

《天堂月免Ｒ》預先創角開跑！免費領取最強BUFF道具「死亡騎士碑石」二階進化素材！

《天堂月免Ｒ》於8月19日至8月25日開跑預先創角活動，於活動時間內完成創建角色，可取得最強BUFF道具「死亡騎士碑石」的進化素材「心靈之石」，升級為二階「新．死亡騎士碑石」，具備更強力的魔法命中與藥水恢復量等追加能力，官方今(19)日宣布，將再加碼送出「龍之鑽石(刻印)」*500，誠意回饋！

此外，事前登錄已開跑，為感謝玩家踴躍參與，活動將延長8月25日止，登錄即可取得「死亡騎士碑石」*1、使用行動裝置完成beanfun!「優質登錄」可領取「龍之鑽石(刻印)」*1500、於改版後14天內登入，可取得「亞瑟王的聖杯組合包」*1，敬請把握。

首波「自由轉職」、轉職全新職業「劍士」再領取1,000龍之鑽石

《天堂月免Ｒ》將於正式改版後推出首波「自由轉職」活動，Lv.55以上全職業角色，可免費轉職為Lv.86以下全職業角色，轉職為新職業「劍士」可再領取「龍之鑽石(刻印)」*1000，自由選擇、輕鬆體驗全新「劍士」職業！

玩家期待已久的「PSS輔助系統」也將於改版後上線，玩家可透過新系統操控遊戲，即使人不在電腦前、也能繼續打怪練功；此外，部分遊戲畫質將提升為Full HD 高解析度，包括：場景、人物、怪物、NPC、魔法效果等，皆進行重繪更新，並支援1920 X 1080的高畫質畫面，畫面比例從原本4:3調整為16:9寬螢幕，享受更寬廣的遊戲世界、體驗嶄新視覺！

改版歡慶活動搶先預告、新伺服器開放、取得「死亡騎士碑石」三階進化素材！

歡慶《天堂月免Ｒ》即將上線，官方搶先預告將會開放全新伺服器，同步放送多重獎勵活動，同步推出【30天直播物資補給】、【新角色升級競賽】、【開服勇者支援活動】三大內容，【30天直播物資補給】即日起至9月23日，直播主可於官方粉專私訊，告知直播頻道及時間，官方將提供專屬「直播密碼」，而觀看具有「直播密碼」內容的玩家，可使用密碼領取獨家虛寶，可連續領取30天不同物資獎勵，以及「亞力安的心」變身，可提升移動速度並額外增加角色能力；【新角色升級競賽】活動期間創建新角色，可取得「死亡騎士碑石」的進化素材「力量之石」，升級為三階「真．死亡騎士碑石」，等級提升前３名的玩家可取得附帶強化值的傳說級武器；【開服勇者支援活動】活動期間，每日在新伺服器連續登入時間滿3小時以上，可於隔日中午後，至「領獎平台」領取「龍之鑽石(刻印)」*10，以及經驗值BUFF藥水「神力寶盒」*1；更多改版資訊，請持續鎖定官方網站及粉絲團消息。

《天堂月免Ｒ》30天直播物資補給活動。(圖/遊戲橘子提供)

《天堂月免Ｒ》官方預告將開放全新伺服器。(圖/遊戲橘子提供)

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