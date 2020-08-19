高雄市政府毒品防治局為了拓展多元宣傳管道，邀請在地的羽球世界球后戴資穎擔任反毒大使，本月中旬起透過高雄市公車車體、公車站牌及偏鄉計程車車內，運用戴資穎肖像刊登一系列毒品防制宣導廣告，期望藉由戴資穎正面清新形象提升毒品防制宣導成效。

高市毒防局代理局長鄭介松表示，這次毒品防制宣導主軸為「Better knowledge for better care—瞭解藥癮 多點關心」及「改變的力量」，提醒社會大眾給予藥癮者更多的同理、接納與關懷，共同營造去標籤化的友善支持環境以提升藥癮者社會復歸機會。

今天戴資穎父親戴楠凱代為拜會高市毒防局，鄭介松頒發獎座感謝戴資穎公益宣導反毒，並由戴爸代表領獎，鄭介松也祝福小戴未來比賽能繼續創下佳績。

毒防局補充，即日起在毒防局臉書粉絲專頁舉辦「尋找小戴，戴資穎運動毛巾送給你/妳」抽獎活動，活動期間民眾只要拍下小戴在公車或站牌上的身影，並於粉絲專頁相關貼文留言寫下對藥癮者鼓勵的話就可以參加抽獎。

(中時 )