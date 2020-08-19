知名插畫家Cherng楊承霖（馬來貘）在臉書PO文，向網友募集「聽過荒謬的謠言，或是流傳許久無稽的迷信（都市傳說）」，結果不少網友表示，對於長輩認為「用紅筆寫名字犯大忌」感到不解，紛紛詢問寫了會怎樣？

一名網友Claire指出，紅筆寫名會折壽倒也不是無稽之談，事實上，跟墓碑有關。她補充說明，會用紅筆寫名字的地方，通常是夫妻合葬的墓碑，當其中一人先走，另一半還在世，墓碑會寫上兩人名字，其中未亡人的名字就是用紅筆，做出區隔，「算是賀成交但還沒入住的屋主保留戶。」

Claire神比喻，獲500多位網友肯定，「這樣講我就懂了」、「很精闢的解釋」、「長知識了」。

網路上也有人分享，因古時執行死刑，會用紅筆寫上犯人的名字，再由劊子手執行（對，跟電視演的一樣），久而久之變成一種禁忌。不過現在已經看不到這種場面了，反而是墓碑寫紅字，民間還存在。

(中時新聞網)