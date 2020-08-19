今年農曆七月鬼門開的日子是19日，除了挨家挨戶都忙著祭拜好兄弟外，也有一些禁忌要特別注意，命理師湯鎮瑋預測12生肖的7月運勢，雞有人際關係的問題，猴須注意投資風險。

生肖鼠★★★★

鼠在本月份運勢相當不錯，有獲得意外之財的機會，但切忌勿貪，腳踏實地的投資較妥當。健康部分，要注意防曬、補充水分防中暑。

生肖牛★★★★

本月運勢較平穩，工作上謹守本分、積極上進就能平安過關。財運部分，會熱衷博彩活動，但只能小試手氣，不建議過度投入。睡眠品質需注意，以免被神經衰弱所困擾。

生肖虎★★★

本月份好壞各一半，事業運還不錯，但不可好高鶩遠。財運要注意收支平衡，免得月底捉襟見肘。本月社交活動較多，有機會遇見心儀的對象。

生肖兔★★★

屬兔的朋友本月財運偏弱，投資不易獲利，小心為妙。事業運變化多端，雖毋須杞人憂天，但必要未雨綢繆，職責以內的事情注意不可摸魚、推託。感情方面要多聽心裡的話，不需要強求。

生肖龍★★★★

想要在工作上有好的表現，屬龍的朋友要好好趁本月的好運勢大展身手啊！如果能多主動爭取表現機會，比較容易被看到能力。理財要隨機應變，感情方面，異性緣不錯，但建議可慢慢觀察、放穩腳步再行動。

生肖蛇★★★★

屬蛇的朋友在本月運勢很不錯，事業運只要手段圓融、顧大局就能有理想的結果。財運部分，須注意日常不必要的開銷，感情方面運勢大好，異性容易被你的幽默感吸引。

生肖馬★★★

屬馬的朋友有機會遇到遠方貴人，但要聽得進去忠言逆耳，有望突破工作瓶頸。財運不要因小財小利而不為，積少成多、聚沙成塔。感情部分常會感到孤獨，不用特別逃避，就當難得和自己獨處吧！

生肖羊★★★

本月份事業上會遇貴人相助，工作進展很順利，不過還是要防犯小人，行事低調為妙。財運部分，投資風險很高，有破財的可能，建議步步為營。感情生活有機會遇到心儀對象，多注意身旁有好感的人。

生肖猴★★

本月份常感到心浮氣躁、紛擾四起，尤其是職場上有出乎意料的局面，需一一去面對。有投資風險，感情不能意氣用事，很生氣的話建議先遠離現場。

生肖雞★★

本月運勢稍弱，職場上會出現難纏的人際關係，須注意不要得罪別人。有破財可能，像是弄丟錢包和手機等，要多多注意。感情部分會出現許多問題，建議多溝通。

生肖狗★★★

本月份運勢平穩，職場上可多多尋求幫助較省力，如有出差機會可爭取。財運普通，投資計畫可先緩緩。感情生活有小煩惱，但無傷大雅。

生肖豬★★★★

本月份對屬豬的朋友可說是福星降臨！職場多勇於展現有獲得重用的機會，財運方面，由於應酬機會增多、要注意節流。愛情漸漸穩定，但要一起走向未來，需多多觀察兩人各方面的契合度和對人生規劃的共識。

(運勢)