證交所今（19）日發布，7月全體證券商稅後淨利108.57億元，較6月大幅成長34.7％，累計前7月為266.51億元，也較去年同期成長11.03％。

證交所表示，7月大盤總成交值約5.323兆元，較6月增加35.2％，使證券商經紀手續費收入增加，另7月證券商出售證券利益較多，使自營業務淨利較上月成長40.96％，整體而言，7月全體證券商稅後淨利108.57億元，較6月成長34.7％。

累計今年前7月，證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加58.29％，但今年前7月加權股價指數上漲幅度較去年同期上漲幅度小，使自營業務淨利較去年同期衰退55.92％，承銷業務淨利亦較去年同期衰退11.53％，全體證券商稅後淨利266.51億元，較去年同期成長11.03％。

若排除因發行認售權證大幅虧損的個別證券商，其餘全體證券商稅後淨利為308.43億元，較去年同期稅後淨利235.2億元成長31.13％。

(工商 )