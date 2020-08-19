民進黨今中常會前，身兼黨主席蔡英文總統為「新住民事務委員會」委員授證並致詞，發言人顏若芳轉述蔡總統裁示，希望各級公職都可以一起來照顧這些新住民，讓新住民能夠參與公共事務，一起體現台灣的多元價值。

民進黨第三屆「新住民事務委員會」邀請陳凰鳳擔任主任委員，委員名單為中國大陸的寧家榮、越南陳玉水、印尼洪晶晶、越南林桂金及阮理厚、李孟涵、印尼林娣妮、柬埔寨洪玉、泰國許珍妮、越南陳春瑤、緬甸張益惠、印尼陳蘭燕、民進黨副秘書長林飛帆等14位，其中含括新住民及專家學者代表，與民進黨共同努力維護新住民權益。

主委陳凰鳳致詞時表示，委員會成立至今已有三年多，成立的目的就是給新住民依靠、作為後盾，蔡主席任命的委員們都積極參與地方團體及新住民活動，了解新住民處境、需求，並作成具體建議後，透過婦女部及本黨的立院黨團合作，為新住民爭取權益，三年來在勞動、就業、教育、移民服務、生活需求等五大類法規修訂，已提出22項提案。

陳鳳凰提到，14位委員雖然來自不同國家、不同時間來到台灣，但對這塊土地都有濃厚的感情，所以在婦女部協助下，所有委員及新住民都願意參加國家重大活動，從幹部訓練到輔選工作，表現也都非常積極，展現新住民團結力量，更凸顯新住民是國家重要力量。

陳凰鳳最後提到，感謝蔡主席讓新住民被看見、被重視，未來在蔡主席領導下，委員會會更努力、更積極付出更多行動，也再次感謝各位委員們，因為有你們，讓台灣更幸福。

蔡總統指出，去年她參加婦女部舉辦的「新住民團體幹部培力營」，對新住民姊妹們參與公共事務的熱忱，留下很深刻的印象。這幾年，「新住民事務委員會」作為民進黨和新住民之間的橋樑，委員們提出了許多政策建議，讓執政團隊的施政可以更加到位，協助新住民朋友更快適應台灣的生活。

她說，接下來，邁向第三屆的「新住民事務委員會」不但要繼續運作，繼續支持新住民參與政治，我也要請黨員共同來支持，讓國人感受到，民進黨是最尊重多元文化，也最重視新住民朋友的政黨。

總統強調，接下來就要一起繼續努力，持續連結全國各地的新住民社群，深化公共對話，並培力新住民朋友投入公共事務、參與台灣的民主。這將是「用行動改變台灣」，最美好的過程之一。謝謝大家。

此外，民進黨婦女發展部主任蔡宛芬以「民主新助力-新住民現況與行動策略」為題專案報告。發言人顏若芳會後轉述蔡英文主席聽取專案報告後裁示，對於新住民要體現我們尊重多元族群的價值之外，也珍惜新住民為台灣帶來新的文化、新的體驗，而且對於台灣跟東南亞國家之間的連結帶來很多正面的效應。

(中時 )