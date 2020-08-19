善牧基金會的社工半年前開始規劃「從心初走-合歡群峰」兒少培力計畫，近日與10多名社工以及志工，一行30多人翻山越嶺成功登頂。（善牧基金會提供／林良齊台北傳真）

據統計，6成以上安置在善牧家園的孩子曾經歷過家暴、受虐、性侵等處境，痛苦的經歷逐漸吞噬了他們的自我認同與對未來的期待，為了讓孩子們重新看待自我價值，善牧基金會的社工半年前開始規劃「從心初走-合歡群峰」兒少培力計畫，近日與10多名社工以及志工，一行30多人翻山越嶺成功登頂，體驗到登頂的雀躍也感受到大自然的壯麗，讓孩子們生起更多面對未來的勇氣與信心。

在善牧基金會兒少安置家園中，社工員、生輔員們不僅365天照顧孩子們的食衣住行，提供就學、醫療、心理輔導、生活教育等服務外，也帶著服務兒少在冒險任務中，培養興趣及挑戰生活新鮮事，因此繼去年帶孩子們挑戰溯溪，今年再度帶著家園孩子們探索大自然。

這支登頂隊成員中，年紀最小的呈呈（化名）才6歲，在體能訓練爬知高圳步道時，曾因路途長而鬧脾氣，當時在社工的安撫及同伴鼓勵下，他一把鼻涕、一把眼淚的完成任務，事後問他是否還要繼續參加時，他哭紅著臉說：「要！」。

還有一位在家園較內向安靜的女孩小玉（化名），開訓後便勤跑培力室做導覽簡報，並在體訓中化身小嚮導，瞻前顧後地關心成員的狀況並提供協助，透過一次次的出遊，帶出小玉的溫柔細心外，也因為事前勤做功課且肩負重任，孩子為了想成為大家得力的導遊，她努力的練習與情緒相處。

善牧基金會兒少安置家園廖安琪主任說，從登頂前的集訓，就希望孩子看見自己是有能力的，而且還可以幫助別人。善牧基金會透過替代性家庭功能的安置服務，給予家創兒生活照顧及心靈陪伴等專業細緻的服務，從復原力的觀點，正向看待孩子的能力並給予肯定。

(中時 )