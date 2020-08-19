北宜高鐵計畫正在綜合規畫階段，鐵道局針對3條路廊評估中，據悉，其中一條路線因靠近國5，經過集水區已遭淘汰，另2條選定哪一條，預計年底前有結論。交通部長林佳龍今日表示，為遠離集水區，採用高鐵，將可縮短行車時間。

一名網友18日在林佳龍臉書建議，希望盡速讓全台的鐵軌雙軌化，讓北宜直鐵和高鐵延伸宜蘭這項政策同步進行，高鐵延伸到宜蘭，並不能完全解決到台鐵本身的問題」。

林佳龍回應表示，北宜直鐵因為要經過翡翠水庫集水區，受到環保團體的關切，交通部改推動北宜高鐵，雖然因為要盡可能遠離集水區，路線較長，但因採用高鐵營運，所以反而縮短民眾抵達宜蘭的時間，從南港出發到宜蘭估計不用20分鐘，民眾到宜蘭後即可轉搭東部快鐵到花蓮或台東，如此讓台鐵、高鐵相輔相成。

據了解，高鐵從南港至宜蘭某處設站，共有3條路線再評估，其中一條路線往北走，完全避開集水區，但成本高，其二是與集水區邊緣擦邊而過，路線較短且偏南，成本較低，其三是靠近國5，經過集水區範圍較多，目前已不在考慮範圍內。

鐵道局表示，北宜高鐵綜合規劃預計今年底可完成。

(中時 )