黃馨慧指出，花博審計報告或許收支平衡，報告看不出審計專業，反而讓人感覺是在替誰「擦屁股」收拾善後。（陳世宗攝）

台中市2018年舉辦花卉博覽會，台中市議會19日審議花博決算時卻發現，花博產生差短38.2億元，增加短絀達20.6億元。藍營議員炮轟，前市府違法濫權未依規提追減造成市庫嚴重損失，未見審計處依法處置；綠營反擊會發生收支短絀是因盧秀燕上任後，施行市民免費看花博政策才導致門票收入大幅減少。

台中市19日召開第3屆第5次臨時會議。會中由審計部台中市審計處長吳錦祥報告2018台中世界花卉博覽會特別決算。他說花博特別決算最終審定數，歲入46億1138萬336元、歲出84億3423萬9857元，產生差短38.2億。

吳錦祥指出，當初台中市議會同意舉債17.5億彌補不足，現在卻發生相較預算增加短絀20.6億元，增幅高達117.66％，此舉造成市庫周轉失靈，緊急由市庫調借16.8億元。

藍營市議員楊正中說，前市府違法濫權造成花博爛攤收不完，歲入短收23億，顯示前市府歲入虛編、歲入無法實現，形成財政重大缺口。審計報告不僅未深入探討歲入短收真正原因，也不見審計機關依法處置的態度，提出4項理由要求退回花博決算。

黃馨慧指出，花博審計報告或許收支平衡，在帳目平衡之餘，報告看不出審計專業，反而讓人感覺是在替誰「擦屁股」收拾善後；這樣沒專業又不具公信力報告很難取信大眾，要求退回審計重編。藍營議員手持退回花博決算的看板，直接拿到吳錦祥處長座位前，強烈表達退回花博決算的決心。吳錦祥不斷表示，「不接受退回。」

綠營市議員賴佳微、李天生、林德宇說，是誰建議或選舉的政見，當多屆市府的決議做改變，收支差短要用舉債的來支應；花博特別預算短絀達20.6億元；當初為何選後7天內做大轉折，因盧市長上任後，施行台中市民免費看花博的政策，才會導致門票收入大幅減少。

因藍、綠議員意見紛歧，最後議長張清照裁示，退回2018花博特別決算，並請審計部針對議員質疑點提出補充說明，調整後再送議會審議。審計處長吳錦祥會後強調，依審計法決算是不能退回，但是會依照議會決議，再補充相關資料後送議會審議。

(中時 )