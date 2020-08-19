美國重棒打華為，台股掀起一連串連鎖效應，歐系外資也點名「受害股」、「受惠股」，認為此將衝擊IC設計股聯詠OLED出貨，但卻點名神盾有機會成為潛在受益股，另外，網通股智邦也獲外資點名，在此波風暴下，可望對歐洲訂單注入正面效應。

歐系外資表示，美國對於華為新祭出的制裁，恐損害到聯詠(3034)的OLED出貨量，估計華為的OLED DDI對聯詠的影響比較溫和，華為佔聯詠總銷售額約6~7%，且其中包含較大宗的TDDI，相信OLED DDI的衝擊，有機會獲其他大陸品牌抵消，反倒目前晶圓產能的短缺反倒對聯詠帶來更大的挑戰。

在此華為事件中，歐系外資點名神盾(6462)有機會成為潛在受益者，歐系外資表示，因為三星仍然佔神盾營收高達80%，神盾對華為出貨佔比有限，此外，神盾還加快了其出貨量到vivo、OPPO，這可能有助於抵消華為的新限制。

至於譜瑞-KY(4966)、義隆(2458)等，歐系外資認為，估計華為出貨佔比恐不到3~5%，故仍在可控範圍下，目前在疫情衝擊下所帶動的遠距教學、居家辦公的熱潮，對其營運還是有正面助益。

另外，網通股方面，外資認為，美國加大對華為制裁，將對智邦(2345)帶來正面助益，在此環境下，將為其帶來更多歐洲電信商的商機，這可以部分抵消持續疲軟的企業客戶需求。

(時報資訊)