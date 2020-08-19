中華(2204)今日舉行法說會，協理黃振昌表示，近2個月商用車銷售狀況良好，但因疫情影響持續，仍看今年商用車銷售相較去年持平。中華汽車預估全年整體內銷提車約4.5~5萬台，也與去年相差不多。

中華車2019年內銷四輪提車為41,376台，加上Fuso代工台數5,606台，合計46,982台。

中華車今年1~7月內銷四輪包括Fuso大車合計為28,343台，加計進口車667台，總計29,010台。前7月內銷四輪提車為25,980台，比去年同期減少3.1%，Fuso代工台數2,363台，比去年同期減少35.6%。中華車對2020年全年預估內銷提車約4.5~5萬台。

此外，中華汽車旗下電動二輪車預計今年銷售5000台。

中華車大陸轉投資的東南汽車部分，受到新冠肺炎疫情影響汽車銷售市場，今年預估東南汽車銷售2~3萬台，前7月已銷售10,519台。

中華車大陸轉投資的福建奔馳，今年預估內銷約2~3萬台。福建奔馳第二季銷售在疫情趨緩下呈現穩定成長，月銷量已連續三個月超越2019年同期，前7月已銷售16,137台。

中華汽車與裕隆均保守看今年兩岸車市。中華汽車今預估2020年整體台灣汽車市場含重車約43.2萬台，較2019年衰退約1.8%。目前新冠肺炎疫情持續蔓延，推估2020年中國整體汽車市場銷量年減約22.4%。

(時報資訊)