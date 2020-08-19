證交所統計，在台股7月持續高檔震盪，加上量能放大，全體證券商稅後淨利重回百億元，達到108.57億元，較上月成長34.7％。累計前7月全體證券商稅後淨利266.51億元，年成長11.03％。

由於7月大盤總成交值5.323兆元，較上月增加35.2％，使得證券商經紀手續費收入較上月增加，整體經紀業務稅後淨利58.43億元，月增45.97％；此外，台股創波段高，證券商實現獲利，自營業務淨利45.43億元，月增達40.96％；不過，承銷業務今年以來持續低迷，新上市櫃公司家數下滑，7月承銷業務稅後淨利4.11億元，月減34.35％。

今年以來，大盤總成交值成長而較去年同期增加58.29％，經紀業務累計稅後淨利253.17億元，年增94.6％；但今年截至7月加權股價指數上漲幅度較去年同期上漲幅度小，加上華南永昌證券發行認售權證大幅虧損，累計稅後淨利35.66億元，年減55.92％；承銷業務累計稅後淨利17.41億元，年減11.53％。

(時報資訊)