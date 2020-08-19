2020台北國際自動化工業展今（19）日盛大開展，半導體測試介面商精測（6510）以自家成功的智慧製造實績首次登場參展，展出已成功落地達到完整人機協作的智慧製造暨智慧環保解決方案，除展現虛實整合的研發製造實力，亦為實踐未來無人工廠立下基石。

因應後疫情時代來臨，2020年台北國際自動化工業展以智慧製造Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展為主軸，積極推動無人工廠概念。精測此次展出的AI人工智慧製造解決方案，提供各項設備智慧化落地改造方案。

精測說明，此方案透過結合製造執行系統（MES）與無線射頻標籤（RFID），可自動帶入生產參數，並透過自行開發的邊緣運算系統內嵌AI演算法，串接各介面應用採集數據資料，偵測設備與生產參數異常（SPC/FDC）、並進行即時分析數據，可確保生產品質。

為打造真正的AI智慧工廠，精測耗時5年在廠內關鍵生產線布建逾千個感測器，並針對自家產線需求，開發出線上型高精度化學液智聯網（AIoT）感測器，可進行即時分析各種化學藥液金屬離子、有機、無機化合物濃度。

精測指出，線上型高精度化學液AIoT感測器除可用於精測所屬的半導體測試、PCB產業外，對光電、化工、檢測、環工、製藥、食品以及造紙等產業，亦具備整合物聯網與智動化技術的應用價值。

對此，精測推出多項AIoT感測器儀器並開始對外銷售，包括分光光度計、電極量測系統、雷射光度計、電極滴定系統，自動添加系統、多合一光度滴定儀等，將可解決過去人工蒐集資料的人力問題、亦可提高水處理監測技術、降低人員操作不當風險。

精測表示，此次展出自有AIoT感測器、AI、邊緣運算系統及智慧管理平台，盼透過以AI實踐智慧製造的成功落地經驗分享給其他工廠，為智慧製造、智慧環保發展盡心力，共同創造企業永續競爭力。

(時報資訊)