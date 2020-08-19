電源管理、散熱解決方案暨自動化台達電(2308)積極以創新實現智能製造，台達機電事業群總經理劉佳容表示，台達整合PLC、軟體、雲端、馬達驅動等，針對各產業客戶，提供客製化IA(工業自動化)設備，希望能在愈來愈多廠商投入IA市場，價格競爭日益激烈下爭取客戶認同採用。

2020年台北國際自動化工業大展今天開展，台達電以「創變智造新未來」為主題參展，今年展出重要主軸之一為「智能製造解決方案」，整體方案涵蓋工廠的設備及製程產線整合、聯網，執行製造過程中的即時管理、靈活排程換線，到數據在設備、管理平台、雲端上的交換、分析、優化等，落實在各行業工廠中。

其中，台達針對機械製造的企業資訊及生產管理，發表最新的edgeMES製造營運管理系統，以台達製造執行系統為核心，搭配微軟的雲端服務(AzureSQL edge)提供SaaS管理方案，有助中小型機械設備製造業者依其所需提出資源預估與訂閱，並結合趨勢科技的動態的資安保護功能，可確保edgeMES在工廠的資訊安全，為機械製造廠商提供先進、安全的數位化轉型方案。

在「行業解決方案」部分，體現當雲端物聯、數位智能的概念落實到各行業中，更需要有經驗、技術深厚的廠商協助導入，台達電憑藉著在電子製造業數十年的經驗，為電子組裝行業提出全自動化與半自動化產線的整線規劃和解決方案。

可依據客戶需求與預算，針對部份人工、或全自動產線，提供相對應的智能設備、可視化解決方案、生產管理整合解決方案，協助生產流程規劃、數據資料採集分析、品質管理、設備預防維護、倉儲物料管理等，解決客戶製程複雜、元件管理不易、人工段生產資訊蒐集不完整等常見問題。

除上述兩大主軸，台達在本屆展會還規劃有「生產監控戰情中心」與「智能機台建置軟體與高效自動化零組件」兩大主題，劉佳容表示，智能設備是電子組裝業的關鍵要素，台達今年展出的電子電工行業機器人打磨工作站，結合垂直多關節機器人DRV系列以及DRASimuCAD模擬軟體，以DRASimuCAD根據不同工件模擬加工路徑，DRV系列根據模擬結果直接進行高精、流暢的電子元件打磨。

AI六面檢查機則為精密工件提供高精度的檢測方案，結合先進的人工智慧檢測，可實現AOI設備無法判讀、極其細微的產品瑕疵，主要可應用於被動元件、積體電路等小型高科技元件(尺寸0.2x0.1 mm以上) 的檢測；最多檢測站別可達8站，並可依據客戶需求客製檢測範圍與光源。

今天展出的另一行業方案亮點，是利用水平關節機器人(SCARA)DRS系列搭配機器視覺檢測系統，執行不停線快速上下料和擺盤，滿足小型料品如食物、醫藥的高速取放製程，可取代人力、提高效率，同時兼顧製程衛生，優化食品和藥品加工製造。

面對愈來愈多廠商投入IA領域，市場競爭日益激烈，劉佳容認為，台達的優勢在產品完整，可以整合集團各項產品滿足各產業客戶客製化需求，在市場價格競爭中獲得客戶認同採用。

(時報資訊)