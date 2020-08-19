「韓版杉菜」具惠善去年8月和小3歲安宰賢爆出婚變，具惠善吐出金句，埋怨前夫嫌棄她有不性感的胸部，引發熱議，前陣子具惠善還因壓力太大，急速發福湧出雙下巴，最近她瘦身成功，鏟了14公斤贅肉，她分享秘訣是「睡前含一根棒棒糖」，引來網友批評：「應該會先得到滿口蛀牙吧」。

具惠善2016年因演出《吸血鬼醫生》和安宰賢結緣相戀，同年4月兩人閃婚，自此兩人更常大方在網上放閃，一度被粉絲譽為模範夢幻夫妻，隔年兩人還上實境秀《新婚日記》。沒想到去年8月具惠善在IG自曝被離婚，痛苦承認「他好像只是非常短暫的愛了我一下」，又指責「他說因為我不性感，他說因為這樣所以想和我離婚」。

上月具惠善和安宰賢正式達成協議離婚，兩人各自回歸單身，原本失婚發福的具惠善很快走出陰霾，今(19日)她發出近照，透露已瘦了14公斤，並說：「想吃消夜的話，含著棒棒糖睡覺會睡得很好，因為45卡的棒棒糖比800卡的宵夜好多了」，見此，網友反虧：「牙會壞掉！別學！」、「我小時候就是這樣含著糖入睡，醒來的時候牙痛到哭」、「比起蛀牙更願意肥」、「那睡前牙白刷了」。

(中時新聞網)