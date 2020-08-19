台南市議會民政委員會召集人林美燕（粉紅背心）勘查松柏育樂中心整修工程。（洪榮志攝）

1983年落成啟用的台南市松柏育樂中心，一直是市區長輩休閒、學習的重要據點，但因建物老舊耐震不足、漏水嚴重，市府斥資4300多萬元整修，從去年2月開工後，完工日卻一再延宕。儘管廠商宣稱25日完工，市議會民政委員會擔心再度「跳票」，要求社會局確實督促。

使用已經超過30年的松柏育樂中心，此次整修工程以建物結構安全補強、防水整修工程、無障礙改建工程為主，希望延長房舍的使用年限，以保障長者使用安全。

不過，該工程從去年2月11日開工後，原本工期180天，早該在去年下半年完工，但因工程中發生不可預期狀況，加上辦理室內裝潢、消防設備改善、依新法規定的消防圖審等問題，5度變更契約，導致預定完工日從今年6月28日、8月14日至8月25日。

議會民政委員會召集人林美燕19日會同多位議員前往會勘時，發現場鷹架未拆、建材也到處堆置，明顯無法在6天後完工，要求社會局督促廠商盡快完工。

陪同會勘的社會局長陳榮枝表示，截至8月11日，工程預定進度應為99.68％，但實際進度僅86.60％，落後13.08％，落後原因係廠商內部工班調整不佳，目前除責請廠商加緊趕工，也請監造確實督促；至於逾期完工將依工程採購契約的規定，辦理逾期違約金扣款。

(中時 )