彰化採檢「逆時中」遭下令政風調查 廉政署：只查程序 16:212020/08/19 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廉政署長鄭銘謙表示，政風人員只是調查採檢過程是否合於規定，並非究責。（張孝義攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化縣衛生局採檢一名美國返台居家檢疫少年，發現確診新冠肺炎，卻引發衛福部長陳時中指示政風人員調查，法務部廉政署長鄭銘謙19日表示，政風人員只是調查採檢過程是否合於規定，調查報告會交衛福部判定，並不是究責。 鄭銘謙表示，衛生福利部疾病管制署訂定「社區監測通報採檢及個案處理流程」，這是採檢的SOP，政風人員協助衛福部調查，主要只是釐清彰化縣衛生局是不是符合這個採檢SOP，並不是究責的調查，調查報告完成就交給衛福部進行專業判讀。 (中時 ) #調查 #衛福部 #政風 #政風人員 #人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰化採檢「逆時中」遭下令政風調查 廉政署：只查程序 16:212020/08/19 社會 捷運聯開案疑雲 廉政署：陳景峻非偵查對象 15:222020/08/19 社會 政風查彰化衛生局 羅智強轟：好大官威 10:582020/08/19 政治 彰化縣「逆時中」遭政風處調查 知情人士曝內幕 11:482020/08/19 政治 彰化縣揪確診 陳時中竟下令政風調查 04:102020/08/19 政治要聞 柯文哲移送陳景峻 劍指小英 04:102020/08/19 政治要聞 派政風查彰化衛生局 陳時中揭原因：怕噴政治口水 14:572020/08/19 生活 食安英雄天天搭火車通勤 積極查疫竟遭「政風調查」 11:352020/08/19 社會 張雅屏籲國民黨：團結由力挺彰化縣、侯友宜防疫做起 12:042020/08/19 政治 台灣輸出頻頻確診 網友忍不住逆時中：越想越不對勁 09:132020/08/19 政治 社會熱門新聞 關起來當性奴 美女主管泣訴遭男教授騙財騙色 科大與教授回應了 - 社會 板橋建築工地地基塌陷 警衛室倒塌無人傷 - 社會 林口保齡球館突竄大火 客人球打一半急逃生 - 社會 8歲兄單車載2歲弟 擦撞化學槽車弟遭捲入車輪慘死 - 社會 視訊會議慘變活春宮 7議員直擊活塞運動 還得探討學生食物 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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