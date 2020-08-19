彰化縣衛生局採檢一名美國返台居家檢疫少年，發現確診新冠肺炎，卻引發衛福部長陳時中指示政風人員調查，法務部廉政署長鄭銘謙19日表示，政風人員只是調查採檢過程是否合於規定，調查報告會交衛福部判定，並不是究責。

鄭銘謙表示，衛生福利部疾病管制署訂定「社區監測通報採檢及個案處理流程」，這是採檢的SOP，政風人員協助衛福部調查，主要只是釐清彰化縣衛生局是不是符合這個採檢SOP，並不是究責的調查，調查報告完成就交給衛福部進行專業判讀。

(中時 )