AI 新創事業iKala去年初甫完成A輪募資1000萬美元，今（19）日再傳出完成B輪募資1700萬美元，新金主是緯創數技投資控股，兩家老創投和通創投集團、怡和創投則繼A輪之後參與續投，累積2年來向產業界總募的資金將近台幣9億元，此波新冠疫情似乎反而讓該公司更容易拿到發展資金。

iKala在市場上的知名度，來自於同時是 Google 及 Facebook 的合作夥伴，公司董事之一是前Google台灣總經理簡立峰，也是簡立峰退休後進入兩家新創事業董事會之一。iKala公司方表示，「AI 賦能」能為客戶以 AI 為核心達成事業轉型、加速、及創造新商業模式的目標，iKala 提供以 AI 驅動的數位轉型及數據行銷整體解決方案，旗下有 iKala Cloud 及 iKala Commerce 等雲端及新零售服務與產品，本輪資金將用於強化 iKala AI 研發能量、加速 iKala 擴張亞洲數位轉型及新零售版圖。

緯創數技投資控股在此次B 輪募資率先投資 1,500 萬美元，這是由緯創資通 100％持有、專注於數位科技及軟體應用相關投資的CVC（企業創投）之一，緯創資通副董事長暨新事業總經理黃柏漙對於參與iKala的B輪募資，表示是有意拓展軟硬整合的觸角，幫助企業真正做到品牌加值、數位轉型。

簡立峰則就iKala目前的服務範圍跨越 7 個國家、超過 12 種產業，作出評語。他指出，台灣位於東亞中心，匯聚軟、硬體科技研發人才，很適合作為亞洲的 AI 人才庫及進攻海外市場版圖的核心基地，估計iKala能攜手台灣業界，成為實現『台灣+1』的重要推手，也期許 iKala 透過以 AI 為核心的垂直整合性 AI 服務及新零售服務，幫助企業拓展亞洲版圖。

(工商 )