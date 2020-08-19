韓國青瓦台今天發布消息，稱中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪受青瓦台國家安保室長徐薰邀搶，預計將在21至22日應邀訪問韓國釜山，並在22日與徐薰進行晤談。

《路透社》報導披露，楊潔篪與徐薰將分別代表陸、韓雙方就朝鮮問題與新冠病毒疫情合作以及大陸國家主席習近平訪韓事宜進行討論。

韓方官員表示，楊潔篪將在這個周五與周六訪問韓國釜山，這是自新冠疫情爆發以來，大陸高層官員首次訪問韓國。

青瓦台發言人康珉碩在記者會中稱：「陸韓雙方一直努力促成習近平主席能夠在新冠肺炎穩定、形勢好轉後訪問韓國」，他還稱，楊潔篪與徐薰同時將針對每年舉行的陸日韓三邊峰會進行問題與意見交換。

在今年5月4日，習近平也曾與南韓總統文在寅通電討論，也是當時雙方在韓朝首腦會談後首次通話，雙方商定在半島停和機制過程中，保持緊密溝通與積極合作。

(中時 )