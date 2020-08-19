外媒報導，美國國務院官員發信警告美國各大專院校從其學校的捐贈基金中，放棄持有中概股。對此，中國外交部發言人趙立堅19日表示，人為設置障礙，不符合雙方資本市場利益，要求美方為中國企業在美投資、經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。

觀察者報導援引外電消息，美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）於當地時間18日發信示警，鑑於中國公司因為無法符合提高後的審計標準，將於2021年底從美國交易所大規模退市，美國大專院校捐贈基金董事會要審慎剝離對中概股的投資。

克拉奇在信中強調，因為中國公司必須進行財務重述（financial restatement），持有其股票將面臨高風險。此外，克拉奇還警告各大專院校，中國對校園的影響力正在增強。克拉奇聲稱，中國在「非法資助研究、竊取智慧財產權與聘用人才」，並揚言美國正在對此加速調查。

外媒指出，此次對美國大專院校捐贈基金的警告，為川普政府針對中國政府、企業和個人的「多管齊下」的行動開闢一條新戰線。同時也是美國官員為阻止投資基金流入中國公司，所採取的更大規模行動的一環。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2月對各州州長表示，美國退休基金正在向中國傾斜。另據全美學院和大學商務官員協會2019財年數據顯示，截至2019年6月，外國股份在大學捐贈基金中的占比為13.9％，總額超過10億美元。

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