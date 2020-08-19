中台灣海域未來將為離岸風場重鎮，「安全第一」為風場運作最高原則。海洋風電結合海巡署中部分署第三岸巡隊、交通部航港局中部航務中心，在台中港舉辦今年度水域聯合搜救暨電力動員演練。

海洋風電指出，為貼近實際搜救情況，本次演練安排具開放性水域救生員證照人員下水扮演溺者，並聯合陸海空，出動空勤直升機、海巡艇、救生艇、水上摩托車、救護車等救援工具參與操演；另外，為預防擱淺船舶發生漏油事件，也結合港口保全及水體汙染處理等災害實施演練，於海面上也佈放攔油索、汲油器等設備，發揮水體汙染除汙效能；期盼藉由本次演練，提升各單位之間之協調聯繫、緊急應變機制及處置能力。

身為海洋風電的最大股東，沃旭未來在離岸風場的建造及運維階段，也將持續與海巡單位和地方政府機關密切合作，以最高的環安衛標準，提升整體海上工作環境品質，並共同維護所有離岸風電產業工作人員的安全。

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