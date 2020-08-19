（副總統賴清德出席「亞洲工業4.0暨智慧製造系列展開幕典禮」。圖／總統府提供）

副總統賴清德今日出席「亞洲工業4.0暨智慧製造系列展開幕典禮」，他指出，台南可成科技公司捨棄了40%營收，但接下來要轉向5G、人工智慧、機器人等領域，說明從舊時代轉型，走向新時代工業4.0，大家一定要處在正確的戰略位置。

賴清德表示，亞洲工業4.0暨智慧製造系列展開幕典禮是全球第一檔且最大規模的實體製造展，也是全球工業4.0的重要平台，期盼業界在全球產業鏈重組的時候，能夠回到台灣，加碼投資，讓台灣持續繁榮與進步。

由於新冠肺炎影響，全球取消許多實體展覽，賴清德表示，新冠肺炎流行期間，全球已超過2,100萬人得到新冠肺炎，死亡人數超過76萬人，在這種狀況之下，台灣能舉辦大規模的實體展，大家非常珍惜且高興，這是業界與政府共同努力所創造的成果。

他認為，新冠肺炎期間，政府就在短時間內與產業界共同合作，舉辦大規模的展覽，為明年、更遠的未來做超前部署。

賴清德表示，總統蔡英文上任後，在智慧機械化方面投入了新台幣150億元，由經濟部跟科技部負責執行。台灣機械產業從2017年開始，連3年產值都超過兆元，這就是政府與業界共同努力的結果。

他指出，為了因應地緣政治的變化、中美貿易衝突，再加上新冠肺炎疫情的影響、產業鏈重組的情況下，這幾年來，政府不斷改善台灣投資環境，未來台灣還要持續掌握先機，共同面對、共同合作。

賴清德舉例，台南可成科技捨棄了40％營收，但接下來要轉向5G、人工智慧、機器人等領域為例，說明從舊時代轉型，走向新時代工業4.0，一定要處在正確的戰略位置。事實上，台灣居於一個很好、也非常關鍵的戰略位置，不論是大型或小型企業，勢必要在工業4.0的時代借力使力。

可成日前宣布，以420億元出售江蘇泰州廠，由中國大陸藍思科技購入，可成將退出iPhone手機機殼製造，並轉向其他投資。

(工商 )