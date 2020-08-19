疏洪道公園是地方重要休憩場所，三重忠孝橋河堤樓梯卻只做一半，居民只能登高看公園，卻進不去河堤，引發民怨，新北市議員彭佳芸爭取興建忠孝橋進入河堤的樓梯，並油漆破舊橋墩，越堤樓梯日前已正式啟用。

彭佳芸表示，三重、蘆洲很多地方都有越堤樓梯，方便民眾到河堤遊憩，在今年4月會勘時，她發現忠孝橋有樓梯讓民眾上去，可是卻沒有下河堤的樓梯，建設成為「望遠台」，民眾只能望向公園，卻不能進入，很不方便。

新北市議員彭佳芸爭取興建忠孝橋進入河堤的樓梯，並綠美化破舊橋墩。（戴上容攝）

彭佳芸說，民眾為了要進去河堤，都得繞近1公里遠路從中興橋上，或是人車爭道，經過大路口走忠孝碼頭的越堤車道進河堤，因此她以自己建議款撥款200萬協助興建可以下堤防的樓梯解決問題，此外還將橋下破舊樓梯油漆美化。

彭佳芸補充，新建的橋下就有腳踏車租借站，民眾不管是騎腳踏車、慢跑、散步都很方便，而七夕情人節大稻埕將施放煙火煙火節，歡迎大家6點管制前使用越堤樓梯欣賞煙火。

(中時 )