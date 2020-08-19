桃園市近年積極轉型為低碳綠色城市，平鎮區鎮興里及龜山區大湖里皆獲得低碳永續家園最高級認證。環保局長呂理德表示，桃園市配合行政院環保署政策，落實低碳生活。提升社區居民家戶資源回收、垃圾減量及減少碳排放等觀念，各校與企業皆響應綠色採購及綠色消費。

鎮興里為提供低碳生活站內的基本電力設備，在貨櫃屋頂打造太陽能發電系統，太陽能發電除了供應照明外，也提供了電磁爐、濾水器、冰箱等用電設備。成為里內無毒商品的展售空間，老舊建築物再利用保留了在地特色也喚醒居民回憶。同時鎮興里也積極復育萍蓬草，保存台灣原有植物種。

大湖里利用綠籬來應對集會場所的嚴重西曬問題，同時也設置了大湖里專屬堆肥站。利用丟棄的果皮，配合酵素製成鳳梨酵素堆肥，用於里內社區農園洛神花的種植，並以洛神花製作社區特色產品，推廣民眾參與綠色採購。

環保局積極推動「低碳環保鄰里」，鼓勵各里營造低碳永續家園，去年共有15個社區獲補助，年減碳量高達11256公斤。呂理德表示，低碳永續家園計畫與因應氣候變遷行動，是環保政策的多管齊下，鼓勵民眾實踐節能減碳，參與社區營造，讓環保精神成為生活態度。桃園市此次再獲殊榮，是全體市民共同努力的成果，環保局將持續維持高績效，加速邁向低碳永續的新桃園。

(中時 )