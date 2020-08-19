經濟部商業司18日預告，依據兩岸條例第35條第2項，禁止台灣任何單位代理或經銷中國大陸OTT TV服務，規劃將在9月3日上路，因此條例直指線上影音平台愛奇藝，被稱為「愛奇藝條款」，目前愛奇藝由台灣代理商銻銻娛樂代理，若未來依規轉成境外網站，不僅國庫稅收少1筆，台灣的影視製作業者更可能會少1條回本的方案。

愛奇藝台灣站有上架不少台灣作品，不論是電影、戲劇、綜藝都有，台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》更是久佔流量龍頭，自2016年3月29日台灣站開站，迄今愛奇藝採購台灣影視創作作品已超過10億台幣，以後成境外網站，若愛奇藝結構改變流失穩定的台灣會員，相對也就不會再投入台灣作品市場。

以國片為例，過去電影業者拚回本除了票房數字，就是賣版權給電視台跟海外，現網路串流平台興起，由OTT3大龍頭之一的愛奇藝採購正是另一種回本模式，像愛奇藝過去曾買《目擊者》、《傻傻愛你，傻傻愛我》、《幸福路上》等片。

票房國片《比悲傷更悲傷的故事》也在愛奇藝上架，電影導演林孝謙表示，從開站以來，自己都是訂閱用戶，他相信透過合法的版權管道收看陸劇是未來影音發展的必要趨勢，所以多年以來一直訂閱支持；另他認為愛奇藝長期在台灣的影視投資與收購版權也為創作者回收提供1種選項，「這次法規的調整在金流與客服系統上肯定產生不便，但相信可以儘快配合相關的法令調整，也避免產生爭議。」

至於愛奇藝目前的營運狀況，品牌公關19日表示付費會員數無法對外公布，但愛奇藝台灣站的使用者確定破百萬，光2020上半年台灣站的流量就突破7.5億次，「現在重點就是要讓會員接收到的服務不變，讓會員改變付款方式之餘，在沒有代理商的情況下還能簡單操作，要面臨幣別、海外稅金等問題，目前正在討論中。」

(中時 )