韓國網紅女模潘南奎以精緻臉蛋加上8頭身修長身材聞名，被爆完美外型是海砸10億韓元(約台幣3千萬)整出來的，尤其著重臉蛋要整得像Angelababy(楊穎)，沒想到「修修臉」傳聞反讓她在大陸暴紅，還因此進軍大陸，只是風光沒多久，她數月前在微博揭露慘遭經紀公司老闆暴打，一張高昂的整形臉都被打歪，哭訴「我再也不能工作了」。

潘南奎曾在微博泣訴跟公司及老闆發生矛盾與爭執，過程中遭到老闆訕笑，她忍無可忍推了對方肩膀，結果對方暴怒失控呼她巴掌並直接往她臉開揍，及變職員趕緊上前攔住制止，但潘南奎精心整理好的臉蛋仍是受到巨大傷害，讓她忍不住發文要有星夢的女孩小心這間「網紅孵化公司」，不要像她一樣受到這種傷害，之後刪除了文章。

而事隔4個多月，潘南奎沒有消失，反倒振作起來更認真經營微博，也轉行當起直播主，被平台以「韓國女神」封號包裝推出，再出發即造成空前迴響，首度直播就收到土豪式斗內，狂粉搶著奉上10萬人民幣(約台幣43萬)大禮，潘南奎如今成功轉型為當紅直播主，網友也發現，潘南奎雖外型仍甜美誘人，只是嘴巴多數時候看起來是有些歪斜的，導致臉蛋平衡有些怪異，推測是之前遭前老闆暴毆時，留下了難以抹滅的後遺症，覺得相當心疼。

(中時新聞網)