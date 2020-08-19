李眉蓁論文抄襲事件始末。(中時新聞網製表)

(17:20更新，新增李眉蓁回應)

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁論文涉抄襲，風波不斷延燒。而該篇論文經過中山大學送校外審查後，並由校內社會科學院投票，已經全數同意論文抄襲情節嚴重，並撤銷碩士學位。

中山大學審查後，決議報請學校撤銷李眉蓁碩士學位，對此，李眉蓁回應，對於學校的裁決，個人都接受，希望這件事情到此告一段落，但她也強調「選舉已經結束，所有都該回歸正常，個人爭議也不應再擾亂大眾的思緒」。

中山大學校方今(19日)指出，有關李眉蓁論文抄襲案，經過社會科學院召開第2次審定會，將論文送3位校外專業公正人士審查，且在會議出席委員討論與投票後，確認為抄襲事證明確，決議報請學校撤銷李生之碩士學位。

中山大學表示，為確保學位論文品質，校方今年4月取消論文永不公開的授權選項後，7月經校級教評會通過更嚴謹的學位論文品保機制，包括要求學生提前完成學術倫理教育課程；並加強學生於口試前的論文比對檢核，畢業時應繳交「經指導教授簽署之論文比對結果」及「恪遵學術倫理聲明書」至系所存查，才能畢業離校。學校除已有反抄襲Turnitin比對系統外，將增購快刀（ PPvS）中文版論文原創性比對系統，以提升中文比對效能。各項措施皆已公告周知全校師生遵循，將推動學位論文品保全面電子化檢核。

而針對論文風波，過去李眉蓁也正面迎擊論文爭議，表示「我紅了！」因為論文，讓她成為最近媒體版面最多的李眉蓁，身為孩子的母親，她也會以身作則，教導孩子知錯能改。她說，「我只是想到我是一個媽媽，我不要我的小孩以後做錯事情，用硬凹的，我希望我的小孩以後可以知錯能改」，自己必須以身作則，所以選擇出面道歉，對於此事造成中山大學的困擾，也感到抱歉。

(中時新聞網)