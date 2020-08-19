黃鐙輝一家六口首度同框上節目，黃鐙輝、萁萁、萁媽和3位可愛的小寶貝阿丸、太後跟弟寶齊聚年代MUCH《聽媽媽的話》，除了分享對彼此感謝外，黃鐙輝針對岳母萁媽愛錢的個性，開炮控她亂拗孝親費，「萁媽就是鬼」！

黃鐙輝一家人上節目《聽媽媽的話》，現場卻成了控訴大會！萁媽愛購物眾所皆知，黃鐙輝指控萁媽每當零用錢花光時，常常亂拗孝親費，自動找到女婿的皮夾討錢。黃鐙輝平日除了支付萁媽照顧三寶的薪水外，三節和年終獎金、出國旅遊津貼也不少給。沒想到近期萁媽突發奇想，另外預定了一筆新款項，希望十年後等孩子長大，女婿可以支付豐厚的「退休金」養老。黃鐙輝認為照顧小孩，是全宇宙最辛苦了工作，一方面感謝萁媽，讓他無後顧之憂專心演戲，但也忍不住說：「有錢能使鬼推磨，她就是鬼！」開玩笑吐槽萁媽愛錢的個性。

黃鐙輝成功從諧星，轉變成專業演員，他透露每當接到新的劇本，為了不被干擾，只能在家人睡覺的時間揣摩角色。前陣子為了演出移工，每晚苦練越南話，家人都習以為常，在他台詞聲中安穩入眠。近期更挑戰了木雕師一角，夜深人靜時，就把自己關在房間，與雕刻刀和錘子為伍，叩叩叩地度過漫漫長夜。他笑稱自己投入角色時，其實是有點自閉的狀態，現階段的他，只想一心一意認真地刻木頭。萁媽也體貼女婿：「反而很習慣睡覺時有點噪音，需要聽到刻木頭叩叩聲，才能安心睡覺！」

去年摘下金鐘男配角，黃鐙輝坦言心理覺得很踏實，但他將功勞歸於家人，感謝身後這兩位女人，無怨無悔地支持著他。認為自己、萁萁和萁媽三人是環環相扣的，若沒有萁萁替他打點生活；沒有萁媽將孩子照顧好，也無法投入鑽研角色。主持人小禎問萁媽：「看女婿這麼辛苦，您會不會心疼？」萁媽灑脫回答：「完全不會耶！黃鐙輝工作還不夠多，我覺得他還不夠紅。」一番話笑倒現場眾人。

萁媽也在節目中直說，一開始其實不喜歡黃鐙輝，因為他沒錢、沒車、沒房，什麼都沒有，只要是當媽媽的，都會擔心女兒以後會過得辛苦，所以一天到晚叫萁萁和他分手。但台灣好女婿黃鐙輝很爭氣，從分數10分開始慢慢爬，現在在丈母娘眼中，得到80分的高分，萁媽笑稱：「只差這筆預定的退休金，若退休金到手，就是100分了！」

而黃鐙輝毫無考慮地幫丈母娘打了100分，雖然萁媽照顧孩子採「放牛吃草法」，竟有時候會因打麻將，打到忘記接孫子下課。但黃鐙輝深刻體會育兒一事的辛勞，對此滿是感激，平時若工作到半夜回家，萁媽也會起床煮宵夜，所以他給萁媽滿分！本集將於8月23日年代MUCH台38頻道播出。

(中時 )