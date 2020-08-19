解放軍東部戰區新聞發言人張春暉空軍大校19日表示，8月18日，美軍「馬斯廷」號驅逐艦穿航台灣海峽，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤監視。
張春暉說，近來美國在涉台問題上消極動作不斷，向台獨勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海和平穩定。我們正告有關方面，任何破壞一個中國原則、在台海地區滋事攪局的言行，都不符合中美兩國根本利益，損害兩岸同胞共同福祉，給本地區和平穩定帶來現實威脅，是極其危險的。戰區部隊將時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。
這是解放軍東部戰區繼8月13日宣布對台灣海峽及台灣南部與北部實施軍演後的再度發聲，這也是近年來東部戰區罕見在一周內連續對台海局勢進行聲明。這已是東部戰區2020年來第三度發聲，分別在2月9日針對賴清德訪美；8月13日宣布台海軍演；8月19日針對美艦穿行台海。
(旺報 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。