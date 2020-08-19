彰化縣衛生局因採檢無症狀患者，遭中央要求政風調查。桃園市長鄭文燦表示，針對無症狀感染者該如何處理，中央流行疫情指揮中心應該會做非常審慎周延的決定。他也說，全國要採取一致政策，彰化採取的方式應該要釐清，沒有到追究責任的問題。

鄭文燦表示，目前民眾出境可以進行自費篩檢，政策也會有彈性。而彰化的個案是什麼情況，也需要釐清。他說，國外疫情再起，多起民眾出境後被檢出確診，應該都以高標準追蹤進行疫調，這是基本的。

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彰化縣衛生局主動篩檢自美返台的居家檢疫少年，17日確診感染，卻傳出中央要政風單位調查。新北市長侯友宜19日防疫會議聲援彰化縣衛生局指出，國外疫情嚴峻，守住國門刻不容緩，彰化縣衛生局主動積極負責篩檢居家檢疫者，要肯定，也顯示出入境者普篩的重要性，彰化會有個案，難保其他縣市沒有，他仍呼籲中央如果檢驗量能足，入境者普篩、居家檢疫與自主健康，三層管制才是正確的作法。

侯友宜說，彰化縣個案是在8月入境，因為沒有症狀，就在快要居家檢疫結束後被篩出確診陽性，到底有多少無症狀確診者因此走出門在人群中趴趴走，會不會已經零星造成感染，「見微知著」。

侯友宜說，衛生局做了無症狀確診者篩出來，也不是在中央立定的方法篩出來，這會不會成為破口， 令大家非常擔憂。

侯友宜說，他從以前到現在就一直呼籲中央在篩檢量能足的情形下，要對對入境者全面普篩，在透過居家檢疫、自主健康管理，彰化做的這件事把這個問題找出來，也印證入境者若沒有普篩，足以造成國人恐慌。

侯友宜說，守住國門刻不容緩，中央的政策也應該滾動檢討修正，「這是態度問題」，建議中央全面普篩加上居家檢疫 加上自主健康管理，對入境者三層管制才是正確的。

(中時 )