（圖／截自疾管署直播）

中央流行疫情指揮中心17日公布一名境外移入新冠肺炎確診案例，為自美返台的10多歲少年，卻意外傳出他居家檢疫期間沒症狀，卻被彰化縣衛生局要求採檢，指揮官陳時中下令要政風單位介入調查原因。對此，台北市議員游淑慧為基層發聲砲轟陳時中，並回嗆他，「不要內行人外行話」。

游淑慧在臉書上表示，「見笑轉生氣？好大的官威，陳時中部長要政風調查彰化縣衛生局？真要幫基層公務員說幾句話。」

接著，游淑慧指出，陳時中要政風調查彰化衛生局有兩點問題：

一是文不對題，因為政風單位之工作以公務人員操守及風紀問題為主。游淑慧質疑，難道陳部長認為彰化縣衛生局主動檢疫是收了紅包嗎？否則衛生局主動檢疫與他們的操守和風紀何關？而公務員主動出擊，揪出病例黑數，有功卻要罰，實在讓人寒心和錯愕。

二是陳時中無權指揮地方政風，游淑慧反問陳時中，是憑什麼下令調查、指揮政風？政風是一條鞭體系，而地方也有自治權力。她指出，可以下令政風調查彰化衛生局的，除了彰化縣長本人以外，就是法務部廉政系統。陳時中越權下令，難道是忘了自己還沒當上行政院長，小心權高震蘇。

最後，游淑慧說，她和陳時中都在公務體系多年，並套一句陳部長之前嗆聲的話「不要內行人外行話」。

網友們也留言回應，「內行人說外行話，這句不錯，送給陳部長」、「時鐘不可逆，逆時鐘你倒大霉」、「不能全台發動讓這位傲慢的大官下台嗎？换部長對台灣會更好」。

(中時新聞網)