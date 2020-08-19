《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》接檔上映。（擷取自LINE TV）

為打造主題性精選內容，提供用戶多元影音體驗，LINE TV打造主題單館內容訂閱服務，繼「語言學習館」後，首次與霹靂國際多媒體合作，推出「PILI霹靂館」，全新系列《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》於8月19日晚上7點隆重登場，與「PILI線上看」同步播出，看不老霹靂男神素還真搶救受傷的霹靂萌寵「初龍」，帥氣抗敵，還有超華麗高冷美男花信風大秀「方塊肌」。

歡慶素還真出道30周年，霹靂國際多媒體將1990年經典劇集《霹靂異數》重新翻拍，使用電影規格拍攝，融入新的聲光技術，今年更號召11名來自各行各業的戲迷重新配音，推出新聲版《霹靂英雄戰紀之刀說異數》，19日播出的續作《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》則為《霹靂英雄戰紀之刀說異數》的延伸。

LINE TV「PILI霹靂館」除了新作《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》，強檔作品新聲版《霹靂英雄戰紀之刀說異數》全季、《霹靂劍蹤》19日將全季上線，霹靂經典系列將陸續登場。

「初龍」是《霹靂英雄戰紀》系列中的新角色，他與万俟焉之間那股令人動容且值得玩味的父子情結，深化了万俟焉這個火爆先天的粗獷性格，讓他展露了深情款款的一面。此外「初龍」的設定上除了運用動畫技術描摹這隻「萌寵」，在劇情的脈絡與推展中，也扮演著重要的一環。據悉，初龍已製成實體偶，成本高達6位數。

万俟焉是霹靂群星之中，脾氣最火爆粗野的「先天人物」，見此孤兒可憐，卻表露了他的鐵漢柔情，將初龍視如己出般對待，因此處心積慮要求素還真將之救回。万俟焉在劇中打趣表示，期許初龍甦醒後，能叫自己一聲「帥爸比」。然而在完結篇時，這段父子情卻被不速之客打斷。想知道精彩後續發展，每周三晚上7點持續鎖定LINE TV霹靂專館《霹靂英雄戰紀之蝶龍之亂》，而為歡慶 LINE TV霹靂館開張，開館優惠199元，原價現殺66折，布袋戲迷不能錯過。

(中時 )