竹塹中元城隍祭「揪團夯枷、消災解厄」千人消業植福法會19日下午登場，吸引數千大小朋友參加。（陳育賢攝）

竹塹中元城隍祭「揪團夯枷、消災解厄」千人消業植福法會19日下午登場，吸引數千大小朋友參加。（陳育賢攝）

2020竹塹中元城隍祭在昨天深夜11點（農曆七月初一子時）福門開後正式展開，19日下午的「揪團夯枷、消災解厄」千人消業植福法會，吸引數千大小朋友參加，帶上夯枷隨陰陽司公遶行街道消災解厄，隊伍綿延數公里，場面浩大壯觀。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞指出，鬼門開又稱「開虎門」、「開福門」，新竹都城隍廟的三川殿虎門，平時都是深鎖緊閉、嚴禁開啟，因為城隍廟就像是古代衙門，後面是監牢，關許多鬼魂，「虎門關」鬼魂就會被城隍爺看守住不敢隨意亂跑。

今天下午的「揪團夯枷、消災解厄」儀式，則是信眾為了消災解厄的「解罪」儀式，相傳為道教早期的「塗炭齋」傳統，認為人若有罪，就以塗炭身、面，縛打身頰，透過「首過」、「上章」的儀式，解除所犯之罪，時至今日，若是信徒感到身體不適、運勢欠佳，或是自感罪過，即可在這天由道士在城隍爺前唱名稟告，隨陰陽司公遶行街道。

信眾們背著紙枷走在陰陽司公前面，類似古代犯人被押解遊街示眾的意涵，到達北壇水田福地驛館後，陰陽司公安座，由道士按名將疏文稟報，報完的人即可將疏文連同紙枷拿去火化，完成夯枷儀式，以求赦免舊業，並祈求平安。

民政處指出，今年的中元城隍祭是市府第6度與新竹都城隍廟共同合作舉辦，在昨晚的「虎門開」、今天的「揪團夯枷，消災解厄」後，8月31日有「查夜暗訪，祈福平安」、9月2日「城隍威巡，遶境賑孤」將陸續登場。

(中時 )