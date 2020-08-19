嚴重特殊傳染性肺炎疫情爆發後，傳染病流行的當下人人自危，不僅是政府的防疫措施一波接一波，民眾的防疫意識也都逐漸提升，對此，臺北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科劉美沁藥師建議，平時除了減少出入公共場所、進入密閉空間時佩戴口罩、增加社交距離之外，還可以用酒精消毒。

酒精具消毒能力 高度易燃液體不可忽視危險性

最有效的個人防疫措施就是勤洗手、注意環境清潔與澈底消毒」。劉美沁藥師說明，在環境清潔與消毒中，值得一提的就是酒精，其純物質學名乙醇，雖然具備優異的消毒能力，但因是高度易燃液體和蒸氣，故可能造成嚴重眼睛刺激，因此不可忽視其危險性。

平時生活使用時，劉美沁指出，平時貯藏酒精時，盡量以玻璃瓶密封和小容量包裝為主，請遠離火源及避免直接日曬，置於通風良好處，蓋緊容器，儲存於25°C以下；若需要稀釋分裝酒精時，也應注意分裝處所需維持通風與遠離火源。

擦抹比直接噴灑更好 不慎接觸眼睛應大量清水洗滌並就醫

此外，使用酒精時，「擦抹」比直接噴灑更好，對物品表面的消毒作用更完整，同時也降低火災的風險。不過，要注意避開眼睛，可以戴眼罩或面罩防護，以免碰處到有傷口處的手指、皮膚及嘴唇等黏膜部位；若出現過敏刺激時請停止使用，而不慎與眼睛接觸，則應立刻以大量清水洗滌後洽詢醫療。

最重要的是，小孩須由成人輔導使用酒精，平常放置於兒童觸摸不到之處。空的容器可能含有有毒、易燃，可燃、爆炸性的殘留物或蒸氣，尤其不要切割、或再使用空容器，除非對危險能採取適當防範；還有一點，高濃度消毒酒精並不可內服。

自行配置消毒用酒精 需用95%酒精與水的比例4：1混和

要落實個人防疫措施，除了注意環境清潔與消毒以外，還要勤洗手和正確配戴口罩。如果在不方便以清水洗手時，可以使用75%酒精乾洗手或自行稀釋95%酒精使用，劉美沁藥師分享，自行配置消毒用酒精，需使用95%酒精與水的比例4：1混和即可，而且酒精濃度介於70～78%就有效，不一定要稀釋到剛剛好！

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(中時新聞網)