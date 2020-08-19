日本貨輪「若潮號」(MV Wakashio)，在印度洋的模里西斯外海觸礁擱淺，船身斷裂油料外洩，嚴重波及附近的海洋生態與沿岸珍貴的紅樹林，模里西斯打算起訴並扣押貨船船長，日本除道歉之外，再出動第2批的專家前往，協助清理因油污。

日本環境省官員Yukihiro Haisa對記者說：「我對於擱淺的船舶漏油，嚴重損害模里西斯人民的利益感到相當痛心，我知道當地經濟主要依靠旅遊業和美麗的海洋。」

6名環境省成員從日本前往毛里求斯，而小組的負責人則從紐約出發

若潮號是在7月25日觸礁擱淺，之後開始漏油，大約洩漏1000多噸，嚴重威脅到沿海紅樹林和海洋公園，此處有許多珍稀的瀕危保育物種。

日本環境專家Noriaki Sakaguchi說：「我們會盡力運用我們的技術，來清潔遭到油污覆蓋的紅樹林。」

該小組帶來了20箱特殊的吸油材料，這些材料總共可以吸收1200升的油污。這些材料已由東京的M-TechX公司所捐贈，曾在去年的日本漏油事故中派上用場。

模里西斯當局在周逮捕了若潮號的印度船長，他將船駛的離島嶼太接近了，官員們尚未透露為什麼這艘船會如此接近岸邊，有一種說法是，為了尋找更好的wi-fi訊號。

(中時新聞網)